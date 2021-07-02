В Польше назвали сроки перепродажи Украине 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca

Об этом сообщили в Минздраве Польши в ответ на запрос Укринформа .

"Польша не отказалась от перепродажи (вакцины), договоренность остается актуальной. Отложение срока подписания соглашения возникает из-за нерегулярных поставок вакцины в Польшу. Подписание соглашения и передача вакцины планируется в третьем квартале ", - ответили в Минздраве.

Сейчас в Польшу доставлено более 38 млн доз вакцины разных производителей.

Ранее сообщалось, что Польша планирует передать 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca в Украину в мае-июне.

В мае министерство здравоохранения страны подтвердило намерения осуществить поставку.