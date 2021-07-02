В Польше назвали сроки перепродажи Украине 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca
Польша планирует перепродать Украине 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca в третьем квартале 2021 года
Об этом сообщили в Минздраве Польши в ответ на запрос Укринформа .
"Польша не отказалась от перепродажи (вакцины), договоренность остается актуальной. Отложение срока подписания соглашения возникает из-за нерегулярных поставок вакцины в Польшу. Подписание соглашения и передача вакцины планируется в третьем квартале ", - ответили в Минздраве.
Сейчас в Польшу доставлено более 38 млн доз вакцины разных производителей.
- Ранее сообщалось, что Польша планирует передать 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca в Украину в мае-июне.
- В мае министерство здравоохранения страны подтвердило намерения осуществить поставку.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.2
Покупка 27.2Продажа 27.47
-
EUR
Покупка 32.14Продажа 32.58
- Актуальное
- Важное