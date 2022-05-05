В Польше назревает правительственный кризис: премьер требует отставки главы МИД, поддерживаемого президентом, - СМИ

Об этом, ссылаясь на источники, пишет Onet.pl.

"Премьер-министр Моравецкий, если бы мог, то за один день уволил бы главу МИД",– отмечает один из приближенных к главе правительства чиновников. По его словам, "польская дипломатия под нынешним руководством уже маловажна".

"Все важнейшие визиты или переговоры с момента вторжения России в Украину проводит и проводит премьер-министр, не имеющий поддержки в этой сфере со стороны Министерства иностранных дел. И именно в этот ответственный момент, когда идет война за границей", - добавляет он.

В качестве примера чиновник вспоминает визит трех премьеров в Киев в середине марта – МИД не был привлечен к подготовке этого визита.

Впрочем, как отмечает издание, Збигнев Рау поддерживает в лице президента правящей партии "Право и Справедливость" Ярослава Качиньского.

В издании отмечают, что 28 апреля у Качиньского был часовой разговор один на один с главой МИД. "Наши собеседники указывают, что главной темой разговора в принципе могла быть только одна – либо гарантия содержания в должности, либо быстрая отставка", – отмечает Onet.pl.

В правящей партии неофициально добавляют, что конфликт между министерством иностранных дел и канцелярией премьер-министра может привести к серьезным проблемам.

"Это правительственное дипломатическое сражение никому не подходит. Чем быстрее это закончится, тем лучше для всех", – говорит известный политик из правящей партии.

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