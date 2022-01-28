В Польше нашли нового тренера для сборной и это не Шевченко, - СМИ

Об этом сообщает польское издание Weszlo.



Андрей Шевченко не станет тренером сборной Польши из-за контракта с "Дженоа", который действует до 30 июня 2024 года, и он не может его расторгнуть. Украинский тренер и дальше будет получать ежемесячную зарплату в размере 200 тыс. евро.



Самым вероятным кандидатом на должность главного тренера является Адам Навалка. По информации источника, он еще несколько дней назад достиг договоренности по условиям своего контракта. 64-летний специалист ожидает решения президента Польского футбольного союза Кулиши.

Андрей Шевченко тренировал "Дженоа" с ноября 2021 по январь 2022 года и был уволен из-за неудовлетворительных результатов, после того как команда опустилась на 19-е место в чемпионате Италии.



Сборная Польши осталась без тренера после отставки португальца Паулу Соузы, возглавившего бразильский "Фламенго". 24 марта поляки сыграют в стыковом матче отбора чемпионата мира - 2022 с россиянами.

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