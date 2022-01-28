В Польше нашли нового тренера для сборной и это не Шевченко, - СМИ
Украинец Андрей Шевченко не станет тренером сборной Польши по футболу
Об этом сообщает польское издание Weszlo.
Андрей Шевченко не станет тренером сборной Польши из-за контракта с "Дженоа", который действует до 30 июня 2024 года, и он не может его расторгнуть. Украинский тренер и дальше будет получать ежемесячную зарплату в размере 200 тыс. евро.
Самым вероятным кандидатом на должность главного тренера является Адам Навалка. По информации источника, он еще несколько дней назад достиг договоренности по условиям своего контракта. 64-летний специалист ожидает решения президента Польского футбольного союза Кулиши.
Андрей Шевченко тренировал "Дженоа" с ноября 2021 по январь 2022 года и был уволен из-за неудовлетворительных результатов, после того как команда опустилась на 19-е место в чемпионате Италии.
Сборная Польши осталась без тренера после отставки португальца Паулу Соузы, возглавившего бразильский "Фламенго". 24 марта поляки сыграют в стыковом матче отбора чемпионата мира - 2022 с россиянами.
- 23 января сообщалось, что Шевченко принял предложение возглавить сборную Польши.
- 25 января стало известно, что Андрею Шевченко гарантировали, что он останется главным тренером сборной Польши, если не выведет команду в финальную часть чемпионата мира-2022.
- 27 января украинский тренер Андрей Шевченко начал переговоры с "Дженоа" о расторжении контракта для работы в сборной Польши.
- После этого журналист Игорь Цыганик сообщил, что Шевченко не смог расторгнуть контракт с "Дженоа" и не возглавит сборную Польши.
- 27 января президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша подтвердил информацию о том, что они ведут переговоры с Андреем Шевченко.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.56
Покупка 28.56Продажа 28.92
-
EUR
Покупка 31.78Продажа 32.29
- Актуальное
- Важное