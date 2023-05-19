Об этом сообщил глава канцелярии президента Польши Павел Шрот, пишет Polsat News.

"Что касается боеголовки: она найдена, ее исследуют соответствующие учреждения. Она особенная, потому что сделана из бетона", - сказал Павел Шрот.

Также он заявил, что он "предполагает, что она была установлена в такой форме, чтобы эта старая модель ракеты могла ввести в заблуждение украинскую противовоздушную оборону".

Глава канцелярии также сообщил, что в боеголовке не была найдена взрывчатка.

"Эта ракета не может лететь без боеголовки, поэтому кто-то встроил туда такую вершину российской технологической мысли", - говорится в его сообщении.