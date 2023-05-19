В Польше нашли боеголовку российской ракеты, пролежавшей там 6 месяцев
В Польше, под Быдгощем, была обнаружена боеголовка российской ракеты, которая упала в декабре прошлого года. Она была сделана из бетона и не имела взрывчатых веществ
Об этом сообщил глава канцелярии президента Польши Павел Шрот, пишет Polsat News.
"Что касается боеголовки: она найдена, ее исследуют соответствующие учреждения. Она особенная, потому что сделана из бетона", - сказал Павел Шрот.
Также он заявил, что он "предполагает, что она была установлена в такой форме, чтобы эта старая модель ракеты могла ввести в заблуждение украинскую противовоздушную оборону".
Глава канцелярии также сообщил, что в боеголовке не была найдена взрывчатка.
"Эта ракета не может лететь без боеголовки, поэтому кто-то встроил туда такую вершину российской технологической мысли", - говорится в его сообщении.
- В конце апреля случайный свидетель нашел в лесу остатки несколькометровой ракеты, застрявшей в земле.
- В Польше пришли предварительные выводы о происхождении ракеты, обломки которой нашли в лесу в конце апреля. Вероятно, это российская ракета Х-55.
- 11 мая стало известно , что польские военные не доложили минобороны страны о российской ракете, направлявшейся в сторону Польши. Обломки этой ракеты позже обнаружили в лесу под Быдгощем.
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