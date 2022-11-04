Об этом сообщает PAP со ссылкой на слова спикера 18-й механизированной дивизии майора Пшемыслава Липчинского.

Сценарий учений крупнейших военных учений стран Вышеградской группы (Польша, Чехия, Словакия и Венгрия) под названием Puma-2022 будут учитывать аспекты российской полномасштабной агрессии против Украины.

Целью учений является повышение слаженности союзнических войск, а также проверка способности планировать, организовывать и проводить тактические операции по взаимодействию с союзниками.

Известно, что в военных маневрах принимают участие около двух тысяч военнослужащих и около 300 единиц военной техники. В учениях также участвуют войска из Великобритании и США. Учения будут проходить до 9 ноября.

По словам Липчинского, в подготовке участвуют в основном подразделения бронетанковых и механизированных войск, а также артиллеристы, саперы, химики и разведчики. Параллельно с Puma-2022 будут проходить также командно-штабные учения System-22, Gepard-22 и San-22.

22 октября страны НАТО начали военные учения вблизи границ с Беларусью и Украиной. В этих учениях принимают участие Польша и армии Словакии, Чехии и Венгрии, а также некоторые подразделения из Великобритании и США. Минобороны Польши сообщило о передвижении значительного количества военной техники в ночь с 22 на 23 октября на полигон в Новая Демба.

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