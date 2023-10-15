В Польше начались парламентские выборы и референдум
В воскресенье, 15 октября, в Польше начались парламентские выборы и референдум. Первые результаты экзит-поллов будут опубликованы сегодня после 21:00
Об этом сообщает польское издание I.PL.
Сообщается, что избирательные участки открылись в 7 утра, и началось голосование на парламентских выборах и национальном референдуме. По плану оно продлится до 21:00, если не будет продлено.
В полночь с пятницы на субботу в Польше действовала избирательная тишина. Запрещена любая агитация, публикация опросов и другие действия, поощряющие или препятствующие голосованию за кандидатов на выборах в сейм и сенат.
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Тишина продлится до 21:00, когда избирательные участки закроются, члены комиссий начнут подсчет голосов, а СМИ смогут обнародовать первые результаты экзит-полов. В исключительных ситуациях, из-за инцидента или, например, технических проблем, избирательная тишина и само голосование могут быть продлены.
В течение дня до окончания избирательной тишины нельзя сообщать о результатах голосования. Государственная избирательная комиссия публикует только данные о явке избирателей.
На парламентских выборах поляки будут выбирать 460 депутатов в Сейма и 100 сенаторов.
Референдум
Одновременно с началом голосования на выборах поляки могут принять участие в общенациональном референдуме.
В нем будет 4 вопроса:
- Поддерживаете ли вы продажу государственных активов иностранным компаниям, что приведет к потере польскими гражданами контроля над стратегическими секторами экономики?
- Поддерживаете ли вы повышение пенсионного возраста, в частности, восстановление повышенного пенсионного возраста до 67 лет для мужчин и женщин?
- Поддерживаете ли вы демонтаж забора на границе между Республикой Польша и Республикой Беларусь?
- Поддерживаете ли вы прием тысяч нелегальных иммигрантов из Ближнего Востока и Африки в соответствии с механизмом принудительного переселения, навязанного европейской бюрократией?
Отмечается, что для того, чтобы референдум был действительным, в нем должно принять участие не менее 50 процентов имеющих право голоса.
- Накануне, 14 сентября в эфире Еспресо Марек Сиерант, польский эксперт, журналист отметил, что на парламентских выборах в Польше выбирается направление развития страны.
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