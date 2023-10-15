В Польше начались парламентские выборы и референдум

Об этом сообщает польское издание I.PL.

Сообщается, что избирательные участки открылись в 7 утра, и началось голосование на парламентских выборах и национальном референдуме. По плану оно продлится до 21:00, если не будет продлено.

В полночь с пятницы на субботу в Польше действовала избирательная тишина. Запрещена любая агитация, публикация опросов и другие действия, поощряющие или препятствующие голосованию за кандидатов на выборах в сейм и сенат.

Читайте также: Выборы в Польше: какие прогнозы и чего ожидать Украине

Тишина продлится до 21:00, когда избирательные участки закроются, члены комиссий начнут подсчет голосов, а СМИ смогут обнародовать первые результаты экзит-полов. В исключительных ситуациях, из-за инцидента или, например, технических проблем, избирательная тишина и само голосование могут быть продлены.

В течение дня до окончания избирательной тишины нельзя сообщать о результатах голосования. Государственная избирательная комиссия публикует только данные о явке избирателей.

На парламентских выборах поляки будут выбирать 460 депутатов в Сейма и 100 сенаторов.

Референдум

Одновременно с началом голосования на выборах поляки могут принять участие в общенациональном референдуме.

В нем будет 4 вопроса:

Поддерживаете ли вы продажу государственных активов иностранным компаниям, что приведет к потере польскими гражданами контроля над стратегическими секторами экономики? Поддерживаете ли вы повышение пенсионного возраста, в частности, восстановление повышенного пенсионного возраста до 67 лет для мужчин и женщин? Поддерживаете ли вы демонтаж забора на границе между Республикой Польша и Республикой Беларусь? Поддерживаете ли вы прием тысяч нелегальных иммигрантов из Ближнего Востока и Африки в соответствии с механизмом принудительного переселения, навязанного европейской бюрократией?

Отмечается, что для того, чтобы референдум был действительным, в нем должно принять участие не менее 50 процентов имеющих право голоса.