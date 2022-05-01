В Польше начались международные военные учения Defender Europe 2022 и Swift Response 2022
Международные военные учения Defender Europe 2022 и Swift Response пройдут с 1 по 26 мая в Польше и еще 8 странах
Об этом сообщает Министерство национальной обороны Польши.
Известно, что Defender Europe 2022 и Swift Response являются международными общими и регулярными учениями. Их организуют вооруженные силы США, чтобы обеспечить готовность и оперативность совместимости между союзниками и партнерами США и НАТО.
Учения продлятся с 1 по 26 мая и пройдут на территории 9 стран. В них примут участие 18 000 солдат.
- Напомним, министерство обороны Республики Польша объявило о начале военных учений еще 29 апреля. Жителей при этом попросили не публиковать информацию и фотографии, показывающие передвижение войск и их местонахождение, а также данные о взлетах и посадках военных самолетов.
- США приступили к дополнительной подготовке украинских Вооруженных сил на американских военных объектах в Германии.
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