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В Польше начались масштабные военные учения Anakonda-23

3 мая, 2023 среда
01:22
Мир

В Польше стартовали крупнейшие военные учения в этом году под кодовым названием Anakonda 23. В них принимают участие 12 тысяч военных Польши, а также военнослужащие из стран НАТО и союзников

Об этом сообщает польский телеканал TVN24.

Цель учений – разработка защиты восточного фланга НАТО. Кроме польских военных, в них принимают участие несколько сотен солдат из США, Румынии, Словении, Швеции, Франции, Латвии, Литвы, Эстонии и Турции. Особое внимание в ходе учений планируется уделить операциям союзников в районе Балтийского моря.

Учения будут проходить не только на территории Польши, а также в Швеции и странах Балтии. Более конкретной информации не сообщают из соображений безопасности.

На прошлой неделе командование вооруженных сил Польши опубликовало в соцсетях предупреждение о том, что улицы в северной, центральной и восточной частях страны могут быть временно перекрыты из-за доставки туда танков M1 Abrams и другой военной техники.

Водителей предупредили о возможном движении колонн по дорогам страны. Кроме того, военные обратились к водителям с просьбой быть особенно внимательны в случае встречи на дороге техники. Также в оперативном командовании попросили не публиковать в соцсетях фотографии и информацию о передвижении войск.

Учения Anakonda-23 продлятся до 26 мая.

  • В Швеции 17 апреля начались военные учения Aurora 23, в которых принимают участие армия, военно-морской флот, авиация и национальная гвардия совместно с международными партнерами. Украина – среди участниц
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