В Польше начались масштабные военные учения Anakonda-23

Об этом сообщает польский телеканал TVN24.

Цель учений – разработка защиты восточного фланга НАТО. Кроме польских военных, в них принимают участие несколько сотен солдат из США, Румынии, Словении, Швеции, Франции, Латвии, Литвы, Эстонии и Турции. Особое внимание в ходе учений планируется уделить операциям союзников в районе Балтийского моря.

Учения будут проходить не только на территории Польши, а также в Швеции и странах Балтии. Более конкретной информации не сообщают из соображений безопасности.

На прошлой неделе командование вооруженных сил Польши опубликовало в соцсетях предупреждение о том, что улицы в северной, центральной и восточной частях страны могут быть временно перекрыты из-за доставки туда танков M1 Abrams и другой военной техники.

Водителей предупредили о возможном движении колонн по дорогам страны. Кроме того, военные обратились к водителям с просьбой быть особенно внимательны в случае встречи на дороге техники. Также в оперативном командовании попросили не публиковать в соцсетях фотографии и информацию о передвижении войск.

Учения Anakonda-23 продлятся до 26 мая.