Об этом говорится на странице гражданской инициативы "Zbroimy Ukraine".

"Мы начинаем нашу большую кампанию помощи Украине. Благодаря вертолетам можно будет быстрее эвакуировать раненых и оказывать необходимую медицинскую помощь, ведь вертолеты оборудованы медицинским оборудованием. Для раненых каждая минута имеет значение, и мы хотим, чтобы у медиков в борьбе со временем было преимущество", - указывается в сообщении.

Организаторы отмечают, что акция носит циклический характер.

Напомним, 28 июня главный редактор польской "Критики Политической" Славомир Сераковский открыл в Польше сбор на "байрактар" ​​для Украины. За первые несколько часов поляки собрали более 140 тысяч злотых. Это суммы от 10 до 1000 злотых, часто с комментариями поддержки.

Кроме того, поляки планируют собрать для Украины деньги на 20 дронов-камикадзе Warmate и наземную станцию ​​управления польской компании WB Electronics.