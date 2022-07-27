В Польше начали сбор средств на 3 эвакуационных вертолета Украине
Гражданская организация "Вооружим Украину" начала сбор средств на эвакуационные вертолеты Mi2AM1 для транспортировки раненых
Об этом говорится на странице гражданской инициативы "Zbroimy Ukraine".
"Мы начинаем нашу большую кампанию помощи Украине. Благодаря вертолетам можно будет быстрее эвакуировать раненых и оказывать необходимую медицинскую помощь, ведь вертолеты оборудованы медицинским оборудованием. Для раненых каждая минута имеет значение, и мы хотим, чтобы у медиков в борьбе со временем было преимущество", - указывается в сообщении.
Организаторы отмечают, что акция носит циклический характер.
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Напомним, 28 июня главный редактор польской "Критики Политической" Славомир Сераковский открыл в Польше сбор на "байрактар" для Украины. За первые несколько часов поляки собрали более 140 тысяч злотых. Это суммы от 10 до 1000 злотых, часто с комментариями поддержки.
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Кроме того, поляки планируют собрать для Украины деньги на 20 дронов-камикадзе Warmate и наземную станцию управления польской компании WB Electronics.
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