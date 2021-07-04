В Польше на строительстве погиб украинец

Об этом сообщает tvp.info .

По словам представителя уездного управления полиции в Шамотулах, 39-летний мужчина был раздавлен гидравлическим подъемником при работе на железнодорожном мосту во Вронках.

Трагедия произошла в субботу, 3 июля. Сообщение в полицию поступило в 17:00.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые выясняют причины и обстоятельства трагедии. Об этом деле проинформированы Национальная инспекция труда и прокуратура Польши.

Напомним, 3 июля в результате ДТП в Польше пострадали четверо украинцев, среди них ребенок, попавший в реанимацию в тяжелом состоянии.

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