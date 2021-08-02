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В Польше, на Подляшье подожгли пункт вакцинации и здание эпидемстанции
Полиция разыскивает виновного в поджоге передвижного пункта вакцинации и санэпидемиологической станции в Замостье
Об этом рассказывает RMF24.
В Замостье неизвестный преступник поджег пункт вакцинации и здание санэпидемстанции.
Пресс-секретарь начальника провинциальной полиции в Люблине командир Анджей Фийолек уточнил, что поджоги произошли в ночь с воскресенья на понедельник.
Сначала пожар возник на мобильном пункте вакцинации, находившемся на Соляном рынке в Замостье, а затем - в здании уездной санитарно-эпидемиологической станции.
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"По предварительным выводам, злоумышленник разбил стекло в подвале и поджег внутреннее помещение", - рассказал Фийолек.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал инцидент в Замостье "бандитским актом".
Министр здравоохранения РП отметил, что нападение произошло после "волны ненависти в интернете".
В Замостье неизвестный преступник поджег пункт вакцинации и здание санэпидемстанции.
Пресс-секретарь начальника провинциальной полиции в Люблине командир Анджей Фийолек уточнил, что поджоги произошли в ночь с воскресенья на понедельник.
Сначала пожар возник на мобильном пункте вакцинации, находившемся на Соляном рынке в Замостье, а затем - в здании уездной санитарно-эпидемиологической станции.
Читайте также: Во Франции на фоне протестов антивакцинаторов разгромили два центра вакцинации
"По предварительным выводам, злоумышленник разбил стекло в подвале и поджег внутреннее помещение", - рассказал Фийолек.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал инцидент в Замостье "бандитским актом".
Министр здравоохранения РП отметил, что нападение произошло после "волны ненависти в интернете".
- Напомним, 23 июля под парламентом в Братиславе, где депутаты обсуждали новые меры по борьбе с эпидемией коронавируса, собралась толпа противников вакцинации. Антивакцинаторы попытались штурмовать парламент, но полиции удалось их разогнать. Силовики применили слезоточивый газ.
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