В Польше на месте падения ракеты завершили сбор доказательств

Об этом сообщила Национальная прокуратура Польши, передает Укринформ.

"Собраны вещдоки, сейчас их будут исследовать эксперты. Кроме проведения экспертиз, следственные действия будут сосредотачиваться, в частности, на получении информации в рамках международной правовой помощи. Также продолжается согласования между польской и украинской сторонами относительно взаимного сотрудничества в этом производстве", - говорится в сообщении.

Представитель польской прокуратуры Лукаш Лапчинский отметил, что на текущем этапе следствия сложно сказать, станут ли его результаты известны до конца 2022 года.

Производство расследуют по поводу непреднамеренного вызова чрезвычайной ситуации значительных масштабов, что угрожает жизни и здоровью многих людей или имуществу, которое произошло из-за детонации взрывчатых материалов, в результате чего погибли два человека.

15 ноября представитель правительства Польши Петр Мюллер сообщил о созыве комитета совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны. Одновременно в польских СМИ появились новости о взрывах у границы с Украиной и гибели двух человек из-за падения ракеты.

МИД Польши заявил о российском происхождении ракеты. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что нет никаких признаков, что падение ракеты в Люблинском воеводстве было преднамеренным нападением на страну.

Президент США Джо Байден заявил партнерам по G7 и НАТО, что ракетный взрыв в Восточной Польше был вызван ракетой украинской системы ПВО.

17 ноября глава Бюро международной политики при президенте Польши Якуб Кумох подтвердил, что на месте падения ракеты в Пшеводуве работают украинские специалисты.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал РФ ответственной за падение ракеты на территории Польши РФ.

МИД Польши и президент Анджей Дуда также заявили о российской ответственности за инцидент.

Белый дом заявил, что за падение ракеты в Польше ответственна РФ.

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