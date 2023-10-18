В Польше мужчина с ножом напал на детей: 5-летний мальчик скончался в больнице

Об этом сообщает RMF FM.



Отмечается, что во время того, как группа дошкольников была на прогулке с воспитателями, неизвестный подбежал к детям, начал кричать, что собирается всех перебить, а затем ударил ножом 5-летнего мальчика. После совершенного мужчина скрылся с места происшествия.



Ребенка с ранением отправили в больницу. Как стало известно, маленький Мориси получил ножевое ранение в грудь. По словам врачей, ребенок скончался во время операции.

Больше во время нападения никто не пострадал.

Впоследствии полиция задержала нападавшего недалеко от места происшествия. Журналисты установили, что это 71-летний мужчина, по имени Збыслав, проживающий возле детсада.

На месте преступления продолжают работать сотрудники полиции и прокуратуры.