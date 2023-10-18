В Польше мужчина с ножом напал на детей: 5-летний мальчик скончался в больнице
В среду, 18 октября, в польском городе Познань пожилой мужчина с ножом напал на находившихся на прогулке воспитанников детского сада. От полученных ранений в больнице скончался 5-летний мальчик
Об этом сообщает RMF FM.
Отмечается, что во время того, как группа дошкольников была на прогулке с воспитателями, неизвестный подбежал к детям, начал кричать, что собирается всех перебить, а затем ударил ножом 5-летнего мальчика. После совершенного мужчина скрылся с места происшествия.
Ребенка с ранением отправили в больницу. Как стало известно, маленький Мориси получил ножевое ранение в грудь. По словам врачей, ребенок скончался во время операции.
Больше во время нападения никто не пострадал.
Впоследствии полиция задержала нападавшего недалеко от места происшествия. Журналисты установили, что это 71-летний мужчина, по имени Збыслав, проживающий возле детсада.
На месте преступления продолжают работать сотрудники полиции и прокуратуры.
- 9 сентября в Украине произошел подобный случай. Тогда на столичном Лесном массиве мужчина с ножом тоже напал на детей. Одному из мальчиков он порвал футболку, а другому нанес ножевое ранение. Злоумышленника разыскивает полиция.
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