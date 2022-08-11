В Польше легализовалось 1,5 млн украинцев после 24 февраля, - посол Зварыч

Об этом в интервью Эспрессо заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Польше Василий Зварыч.

"Ведется статистика польскими властями относительно тех граждан Украины, которые прибыли сюда после 24 февраля и оформили PESEL (Универсальная электронная система регистрации населения, - ред.). Таких граждан Украины насчитывается около 1,5 млн. Данные польского правительства говорят о том, что где-то более 500 тыс. граждан Украины, прибывших в продуктивном возрасте. Это те, которые могут быть трудоустроены. Из них – где-то более 300 тыс. уже легально работают", - сказал он.

Зварыч подчеркнул, что принятое законодательное урегулирование позволяет украинцам, прибывшим сюда после 24 февраля и получившим PESEL пользоваться такими же правами и привилегиями, как и граждане Польши.

"Это касается и легального трудоустройства, и обучения в школах и высших учебных заведениях, и бесплатной медицинской опеки. Это огромное проявление солидарности в отношении украинского народа. Важно, что она отозвалась своеобразным жестом солидарности народа Украины в отношении тех поляков, которые сегодня проживают или планируют приехать в Украину. Верховная Рада недавно одобрила закон о статусе поляков, который фактически равняет в правах граждан Польши и Украины", - добавил посол.

По мнению Зварыча, таких инициатив и совместных проектов должно быть больше.

"Эти кирпичики, которые мы закладываем в наш общий фундамент, на котором мы построим действительно братство. Мы уже говорим не о партнерстве, не о стратегическом партнерстве, а о братстве двух народов", - подытожил он.