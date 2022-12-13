Об этом заявил глава Минздрава Польши Адам Недзельский, пишет Укринформ.

По его словам, "доныне в Польшу четырьмя спецрейсами доставлены поездами более 100 раненых украинских военных". Кроме того, украинские военные прибывают на реабилитацию в РП другими видами транспорта.

Недзельский подчеркнул, что польская сторона открыта к сотрудничеству с Минздравом Украины и "старается организовать транспорт (для перевозки пострадавших – ред.), как только возникает такая потребность".

Он отметил, что в Польшу на лечение прибывают также пациенты из Украины, получившие разного рода ранения в результате вооруженной агрессии России или для лечения тяжелых болезней.

"По состоянию на сегодняшний день количество гражданских пациентов из Украины в польских больницах оценивается в 2-3 тысячи", - подчеркнул польский министр.

В то же время, он отметил, что потенциал для приема пациентов из Украины в Польше оценивают "в несколько тысяч".

"Следовательно, есть значительное пространство для помощи", - констатировал глава Минздрава Польши.

Недзельский сообщил, что Варшава оказывает значительную помощь Киеву в вопросе медицинской помощи в свете полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. Речь идет не только о лечении в РП военных и гражданских пациентов, но и о передаче помощи – медоборудовании, генераторах, лекарствах, медматериалах.

"Эта помощь носит комплексный характер и она все время продолжается", - заявил глава Минздрава Польши.

Кроме того, Польша оказывает помощь Киеву на пути реформирования медицинской отрасли Украины в контексте евроинтеграции Украины.

Он отметил, что в Польше начался первый из пяти учебных туров для украинских медиков, которые будут овладевать знаниями по аэромедицинской эвакуации. По его словам, создание авиационно-спасательной службы Украины – это процесс, который продлится много лет. Польша хочет быть партнером Украины на пути осуществления реформ в медицинской отрасли на пути интеграции Украины в ЕС, в том числе и в этой сфере.

Напомним, в Варшаве на авиационно-спасательной базе началось обучение первой группы медиков из Украины по эвакуации воздушным путем раненых военных и гражданских лиц. Участие в учебном курсе принимают 10 украинских медиков из пяти регионов – Киевщины, Львовщины, Черкасщины, Одесщины и Ивано-Франковской области

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb