В Польше критикуют Австрию за призывы ослабить санкции против РФ
Любые попытки закрыть глаза на российские преступления под прикрытием привычного функционирования экономических отношений – ошибка, которая и привела к войне в Украине
Об этом говорится в PAP со ссылкой на заявление представителя польского правительства Петра Мюллера.
"Любые попытки закрыть глаза на российские преступления под видом возвращения к нормальному функционированию экономических отношений являются огромной ошибкой. Именно эта модель построения непродуманных связей с Россией в энергетической политике привела к войне", - подчеркнул он.
Именно так представитель отреагировал на заявления главы МИД Австрии Александра Шалленберга о необходимости смягчить санкции против РФ.
"Польша остается при своем мнении по поводу санкций против России", - добавил Мюллер.
При этом, по мнению представителя польского правительства, лишь последовательная политика в этой сфере санкций может привести к "изменению действий Москвы".
Известно, что во время понедельников с Министерством иностранных дел Франции Катрин Колонной глава МИД Австрии Александер Шалленберг выступил за ослабление санкций в отношении Москвы. Он также подверг критике Польшу за отказ допустить министра иностранных дел России Сергея Лаврова к декабрьскому заседанию Совета министров ОБСЕ в Лодзи.
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