В Польше канадские инструкторы обучают ВСУ минной безопасности
Канадские саперы-инструкторы обучают ВСУ минной безопасности в рамках операции UNIFIER в Польше
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке.
"Пока идет война России, украинские военные и гражданские сталкиваются со взрывной угрозой на поле боя. Отряд канадских боевых саперов под командованием лейтенанта Жака помогает Украине преодолеть минную угрозу на поле боя в рамках учебной операции вооруженных сил Канады UNIFIER, во время которой команда канадских саперов в Польше учит украинских военных многим навыкам, необходимым для выживания и выносливости", - отметили в ведомстве.
В Генштабе отметили, что канадские военные прибыли в Польшу, чтобы использовать свой опыт, научить ВСУ и обеспечить их оперативную готовность.
- 21 апреля Оттава объявила о предоставлении Киеву нового пакета помощи на сумму около $29 млн, который будет включать в себя боеприпасы и снайперские винтовки.
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