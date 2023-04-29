Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке.

"Пока идет война России, украинские военные и гражданские сталкиваются со взрывной угрозой на поле боя. Отряд канадских боевых саперов под командованием лейтенанта Жака помогает Украине преодолеть минную угрозу на поле боя в рамках учебной операции вооруженных сил Канады UNIFIER, во время которой команда канадских саперов в Польше учит украинских военных многим навыкам, необходимым для выживания и выносливости", - отметили в ведомстве.

В Генштабе отметили, что канадские военные прибыли в Польшу, чтобы использовать свой опыт, научить ВСУ и обеспечить их оперативную готовность.