Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией В Польше канадские инструкторы обучают ВСУ минной безопасности

В Польше канадские инструкторы обучают ВСУ минной безопасности

29 апреля, 2023 суббота
16:49
Война с Россией

Канадские саперы-инструкторы обучают ВСУ минной безопасности в рамках операции UNIFIER в Польше

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке.

"Пока идет война России, украинские военные и гражданские сталкиваются со взрывной угрозой на поле боя. Отряд канадских боевых саперов под командованием лейтенанта Жака помогает Украине преодолеть минную угрозу на поле боя в рамках учебной операции вооруженных сил Канады UNIFIER, во время которой команда канадских саперов в Польше учит украинских военных многим навыкам, необходимым для выживания и выносливости", - отметили в ведомстве.

В Генштабе отметили, что канадские военные прибыли в Польшу, чтобы использовать свой опыт, научить ВСУ и обеспечить их оперативную готовность.

  • 21 апреля Оттава объявила о предоставлении Киеву нового пакета помощи на сумму около $29 млн, который будет включать в себя боеприпасы и снайперские винтовки.
Новости
Мир
Украина
Польша
Канада
Военные новости
Читайте также:
долар євро гривня
28 апреля, 2023 пятница
На сегодняшний день гривня укрепилась, а доллар и евро вернулись к своим довоенным отметкам, - президент Ассоциации украинских банков
танк ЗСУ
28 апреля, 2023 пятница
Публичная информация об оружии для Украины перед контрнаступлением оказывается для россиян неприятным сюрпризом, - эксперт Defense Express Киричевски
письменниця E. Джин Керролл
27 апреля, 2023 четверг
Писательница заявила в суде США, что Дональд Трамп изнасиловал ее и врал, будто этого не было
Киев
+13°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.4
    Покупка 37.4
    Продажа 38.03
  • EUR
    Покупка 40.86
    Продажа 41.83
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
29 апреля
18:09
OPINION
Когда выборы превращают в футбольный матч
17:25
УПЛ: Как выглядит турнирная таблица после 23-го тура
17:01
Обновлено
УПЛ: "Динамо" победило "Металлист", а "Шахтер" – "Колос". Расписание и результаты всех матчей 23-го тура
17:00
Светлана Тихановская
"Мест в самолете не хватит на всех". Тихановская обратилась к силовикам Лукашенко
16:59
В Умани на месте ракетного удара завершили поисковую операцию: два человека считаются пропавшими
16:57
Украинец Ковтун завоевал золото и бронзу Кубка мира по спортивной гимнастике
16:51
Эксклюзив
Позиция Китая в войне не пророссийская, а антиамериканская, - китаевед Голод
16:25
Медведев призвал разорвать дипломатические отношения РФ с Польшей
16:22
Над Киевской ОВА, в Буче и Фастове подняли флаг ВМС Украины
16:20
В Украину прибыла делегация США для подписания важного инвестиционного соглашения: подробности
16:03
OPINION
На пути в НАТО – гарантии ядерных государств
15:50
Путин – террорист, который не держит слово, - Зеленский
15:38
У платежной системы Приватбанка произошел сбой
15:37
Ольга Харлан
Украинка Харлан завоевала медаль Гран-при на старте отбора на Олимпиаду-2024
15:36
Эксклюзив
В Посад-Покровском на Херсонщине электричества нет больше года
15:33
Эксклюзив
ВСУ
Контрнаступление ВСУ может начаться во время ротации врага, - военный аналитик Гетьман
15:08
хакер
Хакеры атакуют госорганы Украины под видом обновления операционной системы
14:38
В Украине за сутки обезвредили 408 взрывоопасных предметов
14:27
Российские оккупанты планируют запустить паромы из Крыма для вывоза людей и техники, - Чубаров
14:21
На юге и востоке Украины ВСУ уничтожили три российских дрона
14:16
"Слава Украине. Героям Слава": в Киеве создали мурал с изображением Александра Мациевского
14:00
"Божья кара за Умань": в ГУР раскрыли подробности взрывов на нефтебазе в Севастополе
14:00
OPINION
Несколько тезисов о незамеченном визите Кулебы в Ирак
13:50
В оккупированной Луганской области гражданским отказывают в медикаментах
13:37
Медведев рассказал, какими будут "акты возмездия" РФ за попытку Украины вернуть Крым
13:30
Россия построила современный информационный фашизм, - Зеленский
13:06
В Варшаве полиция выселяет школу при посольстве РФ, - росСМИ
12:53
Украина передала Польше и ЕС ноты из-за ограничений на экспорт агропродукции
12:40
Обновлено
РФ обстреляла ракетами Украину: в Умани из-за попадания в многоэтажку 23 погибших, среди них - 5 детей, а в Днепре погибла женщина и 2-летний ребенок
12:35
Работали за рубли. СБУ задержала 6 организаторов псевдореферндумов в Луганской области и на Херсонщине
12:30
Зеленский рассказал, от чего будет зависеть успех контрнаступления Украины
12:27
Если россияне победят Украину, высок риск, что будет Третья мировая война, - Зеленский
12:20
РФ за сутки нанесла 56 ударов по Запорожской области: есть разрушения
12:06
OPINION
Жизнь российской оппозиции усложняет ее же имперскость
11:58
В Донецкой области враг обстрелял дома, предприятия, автобазу, убил одного человека, ранил еще шестерых
11:37
В еще одной области РФ отменили парад на 9 мая
11:28
Эксклюзив
Компания из США бесплатно заменит стеклопакеты в разрушенных домах Умани после удара РФ
11:13
Алина Марущак
Украинскую чемпионку мира поймали на допинге
11:11
РФ 33 раза в сутки обстреляла Херсонщину: один человек погиб, еще шестеро получили ранения
10:51
Эксклюзив
Украина будет деоккупировать территории и без F-16, но такой подход будет стоить человеческих жизней, - генерал Романенко
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV