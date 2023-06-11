В Польше издали "Цветы Содома" Олеся Ульяненко

Об этом сообщили на сайте издательства.

Книгу перевел Пшемислав Лис-Маркевич - филолог, переводчик украинской литературы основатель и председатель "Познаньского общества имени Ивана Франко".

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Справка

Олесь Ульяненко – украинский писатель, автор более 20 романов, лауреат Малой Шевченковской премии за книгу "Сталинка" (2000).

"Цветы Содома" - роман, написанный в 2005 году и напечатанный посмертно в 2012 году в издательстве "Фолио". Состоит из трех частей: "Бархатные глаза демона", "Крылья ангелов", "Альфа и Омега", каждый раздел написан от лица отдельного персонажа.

Название романа отсылает к двум другим произведениям - "Цветы зла" Шарля Бодлера и "Сто двадцать дней Содома" Маркиза де Сада. Фрагменты романа публиковались в журнале "Курьер Кривбасса".