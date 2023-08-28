В Польше из-за вспышки легионеллеза умерло уже 11 человек
В понедельник, 28 августа, количество погибших в результате вспышки опасного легочного заболевания легионеллеза в польском городе Жешув возросло до 11. Всего в провинции инфицирование бактерией подтверждено у 144 жителей
Об этом сообщает RMF24.
Отмечается, что людям, умершим после заражения легионелой, было от 64 до 95 лет. Десять из них были из Жешевщины, один из Ряшивского уезда.
Сейчас в Подкарпатском центре легочных заболеваний находятся 19 человек, инфицированных легионелой, также в университетскую клиническую больницу госпитализированы 10 человек. По словам спикера заведения Анджея Сроки, в реанимации находятся 3 человека, другие – в стабильном состоянии.
Как сообщил на пресс-конференции представитель Подкарпатской санитарной инспекции, вчетвером из девяти проб воды, взятых на исследование 18 августа, обнаружены бактерии легионелы. Восемь из этих образцов поступили из горячего водозабора, один - по месту жительства лица, у которого обнаружена инфекция.
Кроме того, первые два случая заражения легионело обнаружили также в районе Великой Польши. Легионеллезом заболели супруги из Острува Великопольского. Туда несколько дней назад в среднем состоянии госпитализировали 53-летнего мужчину и 54-летнюю женщину. У них была температура и боли в опорно-двигательном аппарате.
- Накануне, 26 августа, Агентство внутренней безопасности Польши предполагало, что зафиксированная вспышка опасного легочного заболевания "болезни легионеров" в городе Жешув на юге страны может являться актом саботажа РФ, учитывая роль города как узла для поставок НАТО в Украину. По состоянию на то время от болезни умерли 7 человек.
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