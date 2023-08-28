В Польше из-за вспышки легионеллеза умерло уже 11 человек

Об этом сообщает RMF24.

Отмечается, что людям, умершим после заражения легионелой, было от 64 до 95 лет. Десять из них были из Жешевщины, один из Ряшивского уезда.

Сейчас в Подкарпатском центре легочных заболеваний находятся 19 человек, инфицированных легионелой, также в университетскую клиническую больницу госпитализированы 10 человек. По словам спикера заведения Анджея Сроки, в реанимации находятся 3 человека, другие – в стабильном состоянии.

Как сообщил на пресс-конференции представитель Подкарпатской санитарной инспекции, вчетвером из девяти проб воды, взятых на исследование 18 августа, обнаружены бактерии легионелы. Восемь из этих образцов поступили из горячего водозабора, один - по месту жительства лица, у которого обнаружена инфекция.



Кроме того, первые два случая заражения легионело обнаружили также в районе Великой Польши. Легионеллезом заболели супруги из Острува Великопольского. Туда несколько дней назад в среднем состоянии госпитализировали 53-летнего мужчину и 54-летнюю женщину. У них была температура и боли в опорно-двигательном аппарате.