Об этом сообщает BBC.

В настоящее время известно, что 14 человек умерли и более 150 попали в больницы из-за вспышки бактериальной инфекции, известной как «болезнь легионеров» в городе Жешуве. Местные власти проверяют, мог ли возбудитель легионеллеза попасть в водопровод города, но говорят, что никаких данных, указывающих на саботаж, нет.

"Мы не обнаружили ничего, что указывало бы на саботаж. Поскольку город расположен недалеко от границы с Украиной и является важным транспортным узлом для доставки вооружений в эту страну, власти хотели бы исключить некоторые напрашиваемые сценарии, — сказал телеканалу Polsat представитель польских спецслужб Станислав. Жарин. - Данных об умышленном заражении водозаборов нет".

Ранее на этой неделе Жарин подтвердил, что в расследовании происхождения инфекции принимают участие сотрудники польских спецслужб.

"Мы ищем источник заражения. Сейчас рассматривается возможность заражения сети горячего и холодного водоснабжения", - сказал Адам Сидор из региональной службы санитарного надзора.

Из 105 проб воды, взятых в настоящее время, первые 18 проб обнаружили бактерии легионеллеза в половине из них.

"Пока это не позволяет нам утверждать, что источником заражения является водопровод. Следующие несколько дней будут решающими", - сказал Сидор.