В Польше из-за вспышки легионеллеза умерли уже 14 человек: власти отвергают вероятность саботажа
Местные власти проверяют, мог ли возбудитель легионеллеза попасть в водопровод города, но говорят, что никаких данных, указывающих на саботаж, нет – в то же время количество жертв растет
Об этом сообщает BBC.
В настоящее время известно, что 14 человек умерли и более 150 попали в больницы из-за вспышки бактериальной инфекции, известной как «болезнь легионеров» в городе Жешуве. Местные власти проверяют, мог ли возбудитель легионеллеза попасть в водопровод города, но говорят, что никаких данных, указывающих на саботаж, нет.
"Мы не обнаружили ничего, что указывало бы на саботаж. Поскольку город расположен недалеко от границы с Украиной и является важным транспортным узлом для доставки вооружений в эту страну, власти хотели бы исключить некоторые напрашиваемые сценарии, — сказал телеканалу Polsat представитель польских спецслужб Станислав. Жарин. - Данных об умышленном заражении водозаборов нет".
Ранее на этой неделе Жарин подтвердил, что в расследовании происхождения инфекции принимают участие сотрудники польских спецслужб.
"Мы ищем источник заражения. Сейчас рассматривается возможность заражения сети горячего и холодного водоснабжения", - сказал Адам Сидор из региональной службы санитарного надзора.
Из 105 проб воды, взятых в настоящее время, первые 18 проб обнаружили бактерии легионеллеза в половине из них.
"Пока это не позволяет нам утверждать, что источником заражения является водопровод. Следующие несколько дней будут решающими", - сказал Сидор.
- Напомним, первые данные по распространению болезни появились 26 августа. Агентство внутренней безопасности Польши предполагало , что зафиксированная вспышка опасного легочного заболевания может быть актом саботажа РФ, учитывая роль города как узла для поставок НАТО в Украину. По состоянию на 26 августа от болезни скончались 7 человек.
- 28 августа стало известно, что число погибших в результате вспышки легионеллеза в Жешуве возросло до 11. Всего в провинции инфицирование бактерией подтверждено у 144 жителей.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.47 Покупка 37.47Продажа 38.25
- EUR Покупка 40.62Продажа 41.71
- Актуальное
- Важное