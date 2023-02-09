Об этом сообщает PAP.

По словам пресс-секретаря полиции Куявско-Поморского воеводства Моники Хлебич, все участники трагического конфликта являются гражданами Украины.

Во вторник вечером полиция получила сообщение о бытовой ссоре в одной из квартир в центре города. Прибыв на место, правоохранители обнаружили на лестничной клетке без сознания 25-летнюю женщину с многочисленными телесными повреждениями. А в доме двух мертвых мужчин 22 и 25 лет, раненой 71-летней женщины, а также двух девочек трех и пяти лет. Дети не получили телесных повреждений, им оказана специализированная помощь.

Обе женщины были доставлены в больницу. Состояние младшей оценивается как очень тяжелое.

По предварительным данным полиции и прокуратуры, в квартире произошла потасовка на почве ревности. 25-летний мужчина вошел в квартиру, где находилась его бывшая жена с детьми, ее 22-летний сожитель, а также 71-летняя бабушка женщины. Он убил мужчину и избил женщин, а после того, по предположению полиции, совершил самоубийство.

По информации польских правоохранителей, 25-летний мужчина приехал в страну еще до начала полномасштабной российской агрессии против Украины, а женщины с детьми – после 24 февраля.

Все обстоятельства трагедии выясняется прокуратурой.