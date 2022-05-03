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В Польше из-за потока беженцев из Украины цены на аренду квартир выросли на 20%, - Le Monde

3 мая, 2022 вторник
13:32
беженцы из Украины

Наплыв украинских беженцев увеличил арендную плату в Польше. В крупных городах цены выросли на 20%

Об этом пишет "Le Monde".

Издание сообщает, что среди 3 миллионов украинцев, прошедших транзитом через Польшу, более половины остались в стране. Население Варшавы с 24 февраля выросло на 15%. В Краков и Вроцлав также прибывают люди, которые бегут от войны в Украине.

"Предложение очень ограничено. А цены на аренду выросли на 20%. До войны двухкомнатную квартиру в Варшаве можно было найти примерно за 2000 злотых (426 евро). Сейчас это более 3000 злотых (638 евро)", – рассказала агент по недвижимости в Варшаве Беата Карвовская.

"И хотя предпочтение отдается двухкомнатным, квартиры любого типа разбирают. Спрос гораздо больше, чем предложение", - добавила госпожа Карвовская.

Это также подтвердила другая сеть польских агентств недвижимости Metrohouse. "Квартиры покупают в день их появления. Это первый раз, когда Польше пришлось справиться с такой ситуацией на рынке, и соответственно цены растут", - сказал директор по маркетингу Марцин Янчук.

По данным издания, еще одним фактором, способствующим быстрому исчезновению предложений арендуемого жилья является то, что на рынке аренды в основном управляют люди, владеющие одной или двумя квартирами. Согласно исследованию Евростата 2020, 85,6% населения Польши являются владельцами недвижимости.

"Недвижимость считается безопасной инвестицией, иногда даже больше, чем золото! Жители города хотят создать комфортные условия для ухода на пенсию, поскольку считают, что впоследствии им понадобится дополнительный доход", – сказал Цезарий Грабовский, директор по продажам и маркетингу Bouygues Immobilier Poland.

"Поскольку Польша является посткоммунистической страной, не существует традиции инвестиционных фондов, владеющих целыми зданиями для аренды. Больше, на рынке Польши уже по оценкам не хватает 2 миллионов квартир, что объясняет, почему только через несколько дней, имущества для аренды почти не осталось, а цены взлетели", – сказал Марцин Янчук. Он также предположил, что арендная плата может расти даже по завершении конфликта в Украине.

  • В некоторых странах ЕС количество вакансий с начала войны уменьшилось . В Польше количество объявлений о работе в марте составило 1,5 тысяч, а в апреле – 700.
  • В Польше с начала полномасштабной войны, которую Россия развернула против Украины, официально трудоустроилось около 100 тыс. украинцев.
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