В Польше из-за фейерверков в новогоднюю ночь тушили 700 пожаров, есть раненые и погибшие

Об этом заявил представитель Государственной пожарной службы Польши Кароль Кежковский, сообщает издание PAP .

Представитель пожарной службы отметил, что 31 декабря пожарные совершили 1 261 выезд. В этот день возникло 498 пожаров, а также 614 локальных опасностей и 149 ложных тревог. В результате пожаров погибли два человека.

В частности, он также добавил, что в результате чрезвычайных ситуаций местного уровня погибли 26 человек и 118 получили ранения. Пожарные 24 раза выезжали на вызовы в связи с отравлением угарным газом. В результате отравления пострадали 7 человек, погибших нет.

Кежковский также сообщил, что с полуночи до 6 утра воскресенья, 1 января, пожарные зафиксировали 1098 выездов, в том числе 866 пожаров, 126 локальных опасностей и 106 ложных тревог.

"Произошло 47 пожаров в жилых домах, 12 возгораний автомобилей, 20 дорожно-транспортных происшествий и 24 медицинских операции", - отметил он.

Кроме этого, он отметил, что в новогоднюю ночь произошло около 700 пожаров, вызванных фейерверками - больше всего в Нижнесилезском (около 100), Силезском (около 100), Великопольском (около 80) и Мазовецком (около 70) воеводы.

"Пожары, вызванные фейерверками, - это преимущественно возгорание травы, возле построек, мусорных баков, беседок и гаражей", - пояснил он.

30 декабря в Киеве неизвестные, несмотря на запрет, запустили фейерверки, полиция начала расследование.