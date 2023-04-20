Об этом информирует Украинский центр оценивания качества образования .

Участники НМТ уже создали персональный кабинет и выбрали из предложенного населённый пункт для сдачи экзамена. Однако после получения сертификата до 7 мая абитуриент сможет изменить регистрационные данные, выбрав город, который будет удобнее для него.

Дополнительные места для прохождения Национального мультипредметного теста появились в Польше и Германии, а именно в городах Варшава, Краков, Кельн и Мюнхен.

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"Мы искренне благодарны Посольству Украины в Республике Польша, Министерству народного образования Республики Польша, школе "Материнка" им. Д. Павлычко (Варшава, Польша), Варшавской школе экономики, Ягеллонскому университету в Кракове, Кельнскому университету и Культурному центру "GORO" (г. Мюнхен, Германия) за то, что учли большую потребность в проведении тестирований для украинских поступающих, находящихся сейчас в их странах, и поддержали нас в организации вступительных испытаний для них", - говорится в сообщении

Список стран , в которых украинцы смогут пройти тестирование.