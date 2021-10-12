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Главная Криминал В Польше гражданку Украины нашли мертвой в хостеле

В Польше гражданку Украины нашли мертвой в хостеле

12 октября, 2021 вторник
07:55

В понедельник, 11 октября, в городе Стараховице на юго-востоке Польши в хостеле обнаружили мертвой 51-летнюю гражданку Украины

Об этом сообщает Polsat News .

По словам пресс-секретарь местной полиции Павла Кусяка, сообщение о человеке без сознания в хостеле поступило утром. Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть женщины.

"Экипаж службы скорой помощи выехал на место, несмотря на оказанную помощь, жизнь женщины не спасли. На месте несколько часов работали полицейские под надзором прокуратуры. Возможно, кто-то мог способствовать смерти женщины. Будет проведено расследование, которое даст ответ на этот вопрос", - сказал Кусяк.

Сейчас прокуратура и полиция устанавливают причины смерти женщины.

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