Об этом пишет Reuters.

Документ должен одобрить польский парламент. Если это произойдет, то Польша создаст постоянную базу подразделений береговой охраны в порту Свиноуйсьце, где расположен терминал для импорта сжиженного природного газа.

Законопроект предусматривает, что если не останется никаких вариантов предотвратить опасность для Baltic Pipe, то военные могут топить корабли и сбивать самолеты врага.

Такое решение польское правительство приняло после того, как НАТО предупредило о повышенных рисках повреждения подводной инфраструктуры стран Запада со стороны России.

Глава разведки Альянса Дэвид Кеттлер заявил, что таким образом Кремль может попытаться "наказать" западные государства за поддержку Украины.

Baltic Pipe – это газопровод, который перекачивает в Польшу природный газ из Норвегии через Балтийское море.