В Польше готовят закон, позволяющий уничтожать корабли и самолеты, угрожающие газопроводу в Балтике
Правительство Польши поддержало законопроект, позволяющий военным "в исключительных ситуациях" уничтожать вражеские корабли и самолеты, чтобы предотвратить теракт на Baltic Pipe
Об этом пишет Reuters.
Документ должен одобрить польский парламент. Если это произойдет, то Польша создаст постоянную базу подразделений береговой охраны в порту Свиноуйсьце, где расположен терминал для импорта сжиженного природного газа.
Законопроект предусматривает, что если не останется никаких вариантов предотвратить опасность для Baltic Pipe, то военные могут топить корабли и сбивать самолеты врага.
Такое решение польское правительство приняло после того, как НАТО предупредило о повышенных рисках повреждения подводной инфраструктуры стран Запада со стороны России.
Глава разведки Альянса Дэвид Кеттлер заявил, что таким образом Кремль может попытаться "наказать" западные государства за поддержку Украины.
Baltic Pipe – это газопровод, который перекачивает в Польшу природный газ из Норвегии через Балтийское море.
- Напомним, 27 сентября 2022 года официально открыли газопровод Baltic Pipe, пролегающий между Польшей и Данией. Им в Польшу и соседние страны поставляют газ из Норвегии. Этот проект незадолго до широкомасштабного вторжения в Украину открыл путь для энергетической независимости Польши.
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