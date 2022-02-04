В Польше готовят еще одну партию военно-технической помощи Украине, поставки начнутся со следующей недели

Об этом сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица, передает Укринформ.

Дипломат рассказал, что после первого пакета военной помощи сейчас в Польше обсуждается новое решение о предоставлении Украине еще одной партии оборонного вооружения.

"Возможно, это будет другое вооружение, чем то, что будет передаваться в первой партии", - сказал Дещица.

Посол добавил, что польские парламентарии открыто выступают в поддержку Украины и готовы отстаивать украинские интересы на международном уровне в сотрудничестве с другими правительствами.

"Очень важно, что раньше Сейм, а сегодня Сенат практически единогласно приняли постановления о поддержке Украины. Среди политических партий Польши господствует единство поддержки Киева", - отметил Дещица.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что поставки оружия в Украину начнутся уже на следующей неделе и добавил, что "действовать надо быстро".

"Мы видим усиление агрессии и давления со стороны России. С украинской стороны мы видим решимость защищаться, но зачастую не хватает техники, поэтому нужно действовать быстро", – сказал премьер-министр.

Моравецкий отметил, что если Украина и ее границы будут в безопасности, это означает безопасность для Польши и Европы. Поэтому Польша предлагает свою помощь и ведет переговоры об этом с международным сообществом.