В Польше готовят еще одну партию военно-технической помощи Украине, поставки начнутся со следующей недели
Польский парламент готовит вторую резолюцию о предоставлении Украине военно-технической помощи на фоне усиления российской агрессии, поставки оружия начнутся с 7 февраля
Об этом сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица, передает Укринформ.
Дипломат рассказал, что после первого пакета военной помощи сейчас в Польше обсуждается новое решение о предоставлении Украине еще одной партии оборонного вооружения.
"Возможно, это будет другое вооружение, чем то, что будет передаваться в первой партии", - сказал Дещица.
Посол добавил, что польские парламентарии открыто выступают в поддержку Украины и готовы отстаивать украинские интересы на международном уровне в сотрудничестве с другими правительствами.
"Очень важно, что раньше Сейм, а сегодня Сенат практически единогласно приняли постановления о поддержке Украины. Среди политических партий Польши господствует единство поддержки Киева", - отметил Дещица.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что поставки оружия в Украину начнутся уже на следующей неделе и добавил, что "действовать надо быстро".
"Мы видим усиление агрессии и давления со стороны России. С украинской стороны мы видим решимость защищаться, но зачастую не хватает техники, поэтому нужно действовать быстро", – сказал премьер-министр.
Моравецкий отметил, что если Украина и ее границы будут в безопасности, это означает безопасность для Польши и Европы. Поэтому Польша предлагает свою помощь и ведет переговоры об этом с международным сообществом.
- Напомним, 1 февраля в Киев прибыло 29 грузовиков гуманитарной помощи от Польши.
- Также польское правительство одобрило решение о предоставлении Украине вооружения, в частности, противоракетных комплексов и боеприпасов.
- 3 февраля Польша отправила в Украину 40 тонн гуманитарного груза для борьбы с COVID-19.
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