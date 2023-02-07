В Польше готовы ежемесячно тренировать два батальона ВСУ

Об этом сообщило издание Укринформ .

Стало известно, что во время заседания комиссии по национальной обороне польского Сейма Скуркевич отметил, что Варшава представила наибольшее предложение обучения подразделениям ВСУ, декларируя готовность провести групповую специальную подготовку, в частности для саперов, а также медицинские курсы и базовые учения для украинских военных.

"Польское предложение отличается декларацией групповой подготовки... Будем ежемесячно начинать обучение одновременно двух украинских батальонов", - подчеркнул заместитель главы Минобороны Польши.

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Кроме того, Скуркевич также подчеркнул, что военная подготовка будет приспособлена к актуальным потребностям украинской армии и должна предлагать украинской стороне комплексный пакет подготовки украинских войск к боевым действиям.

"Мы полны решимости поддерживать Украину в отпоре российской агрессии. Украина должна выиграть эту войну, в противном случае последствия достижения Россией своих целей посредством агрессии будут иметь деструктивное влияние на целую систему международной безопасности", – резюмировал он.