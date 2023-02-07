В Польше готовы ежемесячно тренировать два батальона ВСУ
Замминистра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич во вторник, 7 февраля, заявил о намерениях польской стороны ежемесячно осуществлять военную подготовку двух батальонов Вооруженных Сил Украины
Об этом сообщило издание Укринформ .
Стало известно, что во время заседания комиссии по национальной обороне польского Сейма Скуркевич отметил, что Варшава представила наибольшее предложение обучения подразделениям ВСУ, декларируя готовность провести групповую специальную подготовку, в частности для саперов, а также медицинские курсы и базовые учения для украинских военных.
"Польское предложение отличается декларацией групповой подготовки... Будем ежемесячно начинать обучение одновременно двух украинских батальонов", - подчеркнул заместитель главы Минобороны Польши.
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Кроме того, Скуркевич также подчеркнул, что военная подготовка будет приспособлена к актуальным потребностям украинской армии и должна предлагать украинской стороне комплексный пакет подготовки украинских войск к боевым действиям.
"Мы полны решимости поддерживать Украину в отпоре российской агрессии. Украина должна выиграть эту войну, в противном случае последствия достижения Россией своих целей посредством агрессии будут иметь деструктивное влияние на целую систему международной безопасности", – резюмировал он.
- 1 февраля стало известно, что президент Польши Анджей Дуда предлагает к предстоящему летом саммиту Североатлантического альянса разработать соглашение о предоставлении Украине гарантий безопасности.
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