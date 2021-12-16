В Польше геологи нашли отпечатки лап динозавров, на которых можно разглядеть чешую

Об этом сообщает CNN.

Окаменевшие следы динозавров, представляющих не менее семи видов, нашли в открытом глиняном руднике в Борковице, в 130 километрах южнее Варшавы.



Геологи отмечают, что отпечатки сохранились настолько хорошо, что на них можно увидеть чешуйчатую кожу. Самый длинный отпечаток имеет длину 40 см.





Ученые объяснили, что такая находка поможет понять больше о сложной экосистеме около 200 млн лет назад и, в частности, исследовать самих динозавров.

"В следах, оставленных динозаврами, вы можете прочесть их поведение и привычки... у нас есть следы, которые оставили динозавры во время бега, плавания, отдыха и сидения", - сказал геолог Гжегож Недзведски.





Исследователи подчеркнули, что такое состояние сохранности стало возможным только благодаря очень особой последовательности событий, произошедших за короткое время.

Кроме сотен следов динозавров, в шахте нашли фрагменты костей животных и рыб.







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