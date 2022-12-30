Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир В Польше фиксируют рост активности российских хакеров: одну из атак совершили на сейм после признания РФ государством, поддерживающим терроризм

В Польше фиксируют рост активности российских хакеров: одну из атак совершили на сейм после признания РФ государством, поддерживающим терроризм

30 декабря, 2022 пятница
16:31
Мир

Пророссийская группировка NoName057(16) стоит за кибератакой на польский сейм, осуществленной после принятия резолюции о признании России государством-спонсором терроризма

Об этом сообщил уполномоченный правительства по безопасности информационного пространства Польши.

Как рассказали в польском правительстве, команда группы реагирования на инциденты информационной безопасности CSIRT GOV (работает в Агентстве внутренней безопасности Польши ABW) обнаружила проблемы с доступностью веб-сайта sejm.gov.pl. Анализ данных показал, что сайт атаковала пророссийская группировка NoName057(16). Эта группа на портале Telegram одной из своих целей избрала сайт польского парламента. Нападение стало ответом на принятие сеймом Республики Польша резолюции о признании России государством, поддерживающим терроризм.

В правительстве констатируют, что после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в польском киберпространстве возросло количество атак российских хакеров.

"Это ответ Российской Федерации на поддержку Украины со стороны Польши и попытка дестабилизировать ситуацию в нашей стране, – считают члены правительства. – И следствием нашего обязательства помочь Украине, а также того факта, что Польша решительно выступает на международной арене за оказание помощи Киеву. С помощью вражеских операций в киберпространстве Россия хочет оказывать давление на Польшу как прифронтовую страну и ключевого союзника Украины на восточном фланге НАТО".

Объектами хакерских атак становятся и государственные учреждения, и частные компании, а также медиа и обычные пользователи. Некоторые из этих кибератак можно напрямую связать с деятельностью пророссийских хакерских групп, – отмечают в польском правительстве.

Хакерские группы, связанные с Кремлем, используют программы-вымагатели, dDos и фишинговые атаки, а цель враждебных действий совпадает с целями гибридной атаки: дестабилизация, устрашение и сеяние хаоса. Все чаще кибератаки используются для распространения российской дезинформации и обслуживания российских спецслужб для сбора данных и уязвимой информации.

  • Учитывая рост масштабов угроз, еще 1 декабря премьер-министр Польши ввел третий из четырех уровней угрозы, определенных законом о борьбе с терроризмом, – CHARLIE-CRP. Он будет действовать до 28 февраля 2023 года. Этот уровень вводится в случае возникновения события, подтверждающего вероятную цель террористической атаки в киберпространстве или получение достоверной информации о запланированном событии.
  • 14 декабря сейм Польши признал Россию государством, поддерживающим терроризм и применяющим террористические меры

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте также:
НАТО
29 декабря, 2022 четверг
Эксперты RAND Corporation озвучили четыре сценария вероятной атаки России на НАТО
Микола Княжицький
Автор
30 декабря, 2022 пятница
Несколько тезисов о задержании Константина Жеваго
МКС
29 декабря, 2022 четверг
Авария на МКС: NASA просит SpaceX спасти астронавтов из поврежденного корабля "Союз"
Киев
+4°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.97
    Покупка 39.97
    Продажа 40.76
  • EUR
    Покупка 41.53
    Продажа 42.67
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
30 декабря
16:21
Из-за войны в Киеве с 24 февраля погибли 120 человек, повреждены 600 зданий, - КМВА
16:12
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
16:10
В РФ заявили, что в Донецке ликвидирован чиновник следкома Евгений Рыбаков
16:10
Сергей Шкарлет
Южная Корея передала Украине 6 тыс. планшетов для школьников
16:07
Оккупанты уничтожают доказательства своих преступлений: в Мариуполе россияне завершили демонтаж драмтеатра
16:05
OPINION
"Из грязи в князи". Путин – яркий пример такого "князя"
15:43
В Черном море на боевом дежурстве находится один вражеский носитель "калибров", - ВМС
15:37
Спасатели из Эстонии передали Украине технику для разминирования на сумму более 337 тыс. евро
15:20
Starlink
Украина получила третью партию Starlink от Польши: часть из них разместят в Пунктах несокрушимости
15:17
Эксклюзив
Динамика потерь заставляет врага постоянно обновлять личный состав на Востоке, - представитель Восточной группировки войск Череватый
15:12
Столтенберг призвал страны НАТО продолжить поставки оружия Украине
15:09
Коллаборантам на временно оккупированных территориях Россия не выплачивает зарплаты уже месяц, - мэр Мелитополя Федоров
15:09
СБУ сообщила о подозрении мужчине из ближайшего окружения Стрелкова-Гиркина, который "передавал" оккупантам шахты в Донецкой области
14:55
В Минздраве заявили, что с коронавирусом за последнюю неделю госпитализировали около 3 тыс. украинцев
14:40
У Путина заявили, что он не будет общаться с журналистами вживую из-за страха подхватить инфекцию
14:35
Зеленский собрал Ставку главнокомандующего: анализировали дальнейшие возможные действия врага
14:31
Венгрия играет в свою собственную игру, она взяла Украину в заложники своей борьбы за деньги ЕС, - Кулеба
14:30
Йенс Столтенберг
"Ничто не будет, как раньше": Столтенберг заявил, что возвращение к привычным отношениям с РФ после войны невозможно
14:13
Бывший кикбоксер Эндрю Тейт был задержан по подозрению в деле о торговле людьми
14:03
OPINION
Московская культурная экспансия – как было, есть и будет
13:59
Китай заявил о готовности быть глобальным партнером с Россией
13:57
В Харьковской области на взрывном устройстве подорвался автомобиль с супругами
13:54
Россия нанесла удар по Екатериновке Харьковской области: два человека погибли, есть ранены
13:45
Около 60% опрошенных в Дии украинцев хотят праздновать Рождество 25 декабря
13:41
Эксклюзив
Россияне готовят новый этап боевых действий с проведением стратегических операций, - военный эксперт Самусь
13:23
Обновлено
Оккупанты обстреляли пограничный город на Черниговщине: погибла женщина
13:22
Коммунальщики Днепра нашли в мусорном баке мины, гранаты и тротиловые шашки
13:20
В Украине за время полномасштабного вторжения пиротехники обезвредили более 311 тыс. взрывоопасных предметов
13:14
В российском плену находятся 3,4 тыс. украинцев, еще 15 тыс. считаются пропавшими без вести
13:12
Эксклюзив
Декатеринизация Одессы: почему это стоило сделать уже давно?
13:11
Свет
В ДТЭК обещают, что Киев сегодня вернется к стабилизационным отключениям света
13:02
Алексей Данилов
ВСУ могут зайти на территорию России, если это потребуется для защиты Украины, – Данилов
12:59
В Волгоградской области России упала российская ракета, – росСМИ
12:55
Майя Санду
Нечего обсуждать со страной-агрессором, - Санду о возможных переговорах с РФ
12:53
ВСУ взяли в плен 52 россиян за последние дни, - Гайдай
12:51
В Харькове будут судить командира РФ, который приказывал стрелять по гражданским
12:46
В Киеве прощаются с бывшим политзаключенным Кремля Геннадием Афанасьевым
12:35
Киев пока не может вернуться к графикам плановых отключений электроэнергии: в КГВА объяснили, почему
12:09
За сутки россияне совершили 81 обстрел Херсонщины, оккупанты били из артиллерии, РСЗО и минометов
12:08
На Киевщине будут раздаваться звуки взрывов - саперы будут тренироваться
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2022 ESPRESO.TV