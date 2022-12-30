Об этом сообщил уполномоченный правительства по безопасности информационного пространства Польши.

Как рассказали в польском правительстве, команда группы реагирования на инциденты информационной безопасности CSIRT GOV (работает в Агентстве внутренней безопасности Польши ABW) обнаружила проблемы с доступностью веб-сайта sejm.gov.pl. Анализ данных показал, что сайт атаковала пророссийская группировка NoName057(16). Эта группа на портале Telegram одной из своих целей избрала сайт польского парламента. Нападение стало ответом на принятие сеймом Республики Польша резолюции о признании России государством, поддерживающим терроризм.

В правительстве констатируют, что после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в польском киберпространстве возросло количество атак российских хакеров.

"Это ответ Российской Федерации на поддержку Украины со стороны Польши и попытка дестабилизировать ситуацию в нашей стране, – считают члены правительства. – И следствием нашего обязательства помочь Украине, а также того факта, что Польша решительно выступает на международной арене за оказание помощи Киеву. С помощью вражеских операций в киберпространстве Россия хочет оказывать давление на Польшу как прифронтовую страну и ключевого союзника Украины на восточном фланге НАТО".

Объектами хакерских атак становятся и государственные учреждения, и частные компании, а также медиа и обычные пользователи. Некоторые из этих кибератак можно напрямую связать с деятельностью пророссийских хакерских групп, – отмечают в польском правительстве.

Хакерские группы, связанные с Кремлем, используют программы-вымагатели, dDos и фишинговые атаки, а цель враждебных действий совпадает с целями гибридной атаки: дестабилизация, устрашение и сеяние хаоса. Все чаще кибератаки используются для распространения российской дезинформации и обслуживания российских спецслужб для сбора данных и уязвимой информации.

Учитывая рост масштабов угроз, еще 1 декабря премьер-министр Польши ввел третий из четырех уровней угрозы, определенных законом о борьбе с терроризмом, – CHARLIE-CRP. Он будет действовать до 28 февраля 2023 года. Этот уровень вводится в случае возникновения события, подтверждающего вероятную цель террористической атаки в киберпространстве или получение достоверной информации о запланированном событии.

14 декабря сейм Польши признал Россию государством, поддерживающим терроризм и применяющим террористические меры

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