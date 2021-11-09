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В Польше два украинца погибли в ДТП, еще двое госпитализированы

9 ноября, 2021 вторник
17:42
Криминал

В польском городе Ханьча двое украинцев погибли в ДТП, еще двое госпитализированы

Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко, передает "Укринформ".

“В результате столкновения автомобиля погибли два гражданина. Остальные двое получили травмы, сейчас они госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь”, - сказал Николенко.

Пострадавшие уже получили помощь от Генерального консульства Украины в Кракове.

Представители консульства сотрудничают с полицией в Польше, чтобы установить обстоятельства ДТП. Также они контролируют процесс оказания медицинской помощи госпитализированным и организуют перевозку тел погибших в Украину.

Спикер полиции города Кельце, Свентокшиского воеводства, Кароль Мацек сказал, что ДТП могло произойти из-за плохого самочувствия или сна водителя.

Следы шин автомобиля показывают, что водитель не тормозил, а просто съехал с дороги и въехал в дерево. Вероятно, он заснул за рулем или ему стало плохо”, - сообщил Мацек.

В то же время, следствие не исключает плохое техническое состояние автомобиля.

Мацек добавил, что ДТП произошло в 5 часов утра по киевскому времени на территории Свентокшиского воеводства. Микроавтобус, которым управлял 25-летний водитель,  съехал с дороги и столкнулся с деревом. В настоящее время шофер и 35-летний пассажир находятся в больнице.

24-летний мужчина и 25-летняя женщина погибли на месте.

Полиция проводит техническую экспертизу автомобиля и устанавливает физическое состояние водителя в момент аварии.

  • Напомним, ранее на трассе Кропивницкий - Кривой Рог - Запорожье произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. Погибли четыре человека, из них трое - дети.
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Новости
Польша
смертельное ДТП
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