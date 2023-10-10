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В Польше два генерала подали в отставку после скандала с российской ракетой под Быдгощом

10 октября, 2023 вторник
12:38
Мир Польские солдаты

Оперативный командующий вооруженными силами генерал Томаш Пиотровский и начальник генерального штаба Войска Польского генерал Раймунд Анджейчак подали заявления об отставке

Об этом информирует Polsat News.

Представитель пограничной стражи вооруженных сил Польши полковница Йоанна Клейшмит подтвердила, что генерал Анджейчак подал заявление об отставке в понедельник. Она не назвала причины этого шага и отметила, что дальнейших объявлений не будет. Она добавила, что генерал воспользовался своим правом уйти в отставку.

Что касается генерала Томаша Пиотровского, то спикер Оперативного командования вооруженных сил Польши подполковник Яцек Горышевский заявил: "Каждый солдат имеет право обратиться с такой просьбой, и генерал этим воспользовался".

Сообщается, что уже несколько месяцев в польской армии продолжается обострившееся напряжение после инцидента с российской ракетой, упавшей возле Быдгоща. Министр национальной обороны Мариуш Блащак обвинил оперативного командующего в небрежном отношении к ситуации и даже предложил его уволить.

В ответ генерал Томаш Петровский выступил с заявлением. Высокопоставленный военный представитель обнародовал видеообращение, где подчеркнул свою привязанность к защите воздушного пространства Польши.

"Я призываю вас быть сильными и консолидированными. Чтобы мы поддерживали друг друга, чтобы больше никогда не было ситуаций, которые помогают врагу и вредят нам", - сказал Петровский, имея в виду выступление главы минобороны. Военную поддержку оказал начальник генерального штаба Войска Польского генерал Раймунд Анджейчак.

"Это полный позор министра Блащака, который уже давно перешел границу партийного использования войска польского. Съемки с российской ракетой, вечерние "пикники" и политические атаки на оппозицию на глазах у солдат. Упустил 7 лет на модернизацию армии. Это катастрофа ПиС в оборонном секторе в времена больших угроз для Польши", - написал бывший глава минобороны Томаш Семоняк.

Отечества Сефа Сштабу Generalnego и Dowódcy Operacyjnego к ostateczny dowód на gigantyczny kryzys в польской армии, в котороге doprowadził PiS. W najbliższą niedzielę musimy odsunąć от władzy rząd, który zagraża bezpieczeństwu Polek и Polaków!

— Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) October 10, 2023

Что известно о ракете РФ под Быдгощом

В конце апреля случайный свидетель нашел в лесу остатки несколькометровой ракеты, застрявшей в земле.

В Польше пришли предварительные выводы о происхождении ракеты, обломки которой нашли в лесу в конце апреля. Вероятно, это российская ракета Х-55.

11 мая стало известно , что польские военные не доложили минобороны страны о российской ракете, направлявшейся в сторону Польши. Обломки этой ракеты позже обнаружили в лесу под Быдгощем.

Глава канцелярии президента Польши Павел Шрот заявил , что ракета упала еще в декабре 2022 года. Она была сделана из бетона и не имела взрывчатых веществ

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