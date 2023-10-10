В Польше два генерала подали в отставку после скандала с российской ракетой под Быдгощом

Об этом информирует Polsat News.

Представитель пограничной стражи вооруженных сил Польши полковница Йоанна Клейшмит подтвердила, что генерал Анджейчак подал заявление об отставке в понедельник. Она не назвала причины этого шага и отметила, что дальнейших объявлений не будет. Она добавила, что генерал воспользовался своим правом уйти в отставку.

Что касается генерала Томаша Пиотровского, то спикер Оперативного командования вооруженных сил Польши подполковник Яцек Горышевский заявил: "Каждый солдат имеет право обратиться с такой просьбой, и генерал этим воспользовался".

Сообщается, что уже несколько месяцев в польской армии продолжается обострившееся напряжение после инцидента с российской ракетой, упавшей возле Быдгоща. Министр национальной обороны Мариуш Блащак обвинил оперативного командующего в небрежном отношении к ситуации и даже предложил его уволить.

В ответ генерал Томаш Петровский выступил с заявлением. Высокопоставленный военный представитель обнародовал видеообращение, где подчеркнул свою привязанность к защите воздушного пространства Польши.

"Я призываю вас быть сильными и консолидированными. Чтобы мы поддерживали друг друга, чтобы больше никогда не было ситуаций, которые помогают врагу и вредят нам", - сказал Петровский, имея в виду выступление главы минобороны. Военную поддержку оказал начальник генерального штаба Войска Польского генерал Раймунд Анджейчак.

"Это полный позор министра Блащака, который уже давно перешел границу партийного использования войска польского. Съемки с российской ракетой, вечерние "пикники" и политические атаки на оппозицию на глазах у солдат. Упустил 7 лет на модернизацию армии. Это катастрофа ПиС в оборонном секторе в времена больших угроз для Польши", - написал бывший глава минобороны Томаш Семоняк.

Отечества Сефа Сштабу Generalnego и Dowódcy Operacyjnego к ostateczny dowód на gigantyczny kryzys в польской армии, в котороге doprowadził PiS. W najbliższą niedzielę musimy odsunąć от władzy rząd, który zagraża bezpieczeństwu Polek и Polaków! — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) October 10, 2023

Что известно о ракете РФ под Быдгощом

В конце апреля случайный свидетель нашел в лесу остатки несколькометровой ракеты, застрявшей в земле.

В Польше пришли предварительные выводы о происхождении ракеты, обломки которой нашли в лесу в конце апреля. Вероятно, это российская ракета Х-55.

11 мая стало известно , что польские военные не доложили минобороны страны о российской ракете, направлявшейся в сторону Польши. Обломки этой ракеты позже обнаружили в лесу под Быдгощем.

Глава канцелярии президента Польши Павел Шрот заявил , что ракета упала еще в декабре 2022 года. Она была сделана из бетона и не имела взрывчатых веществ