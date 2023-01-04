В Польше будут судить россиянина и белоруса за шпионаж в пользу ГРУ
Польская прокуратура направила в суд обвинительный акт против россиянина и белоруса, обвиняемых в шпионаже в пользу ГРУ
Об этом сообщает Polska Agencja Prasowa со ссылкой на заявление пресс-секретаря Окружной прокуратуры Варшавы Александры Скшиняж.
По ее словам, материалы Службы военной контрразведки следствия указывают, что два гражданина РФ и Беларуси работали для российской военной разведки (ГРУ). Их задачами было распознавать военные объекты, имеющие критическое значение для обороны Польши, а также собирать информацию о боеспособности, моральном состоянии и функционировании подразделений страны.
Прокуратура установила, что шпионская деятельность обвиняемых была сосредоточена на воинских частях, расположенных в северо-восточной части Польши.
Обвинительный акт был передан в Белостокский региональный суд отделом военных дел Варшавской воеводской прокуратуры 30 декабря 2022 года. В нем прокурор обвинил гражданина России и гражданина Беларуси в ведении шпионской деятельности в пользу российской военной разведки с 2017 по апрель 2022 года.
При этом, по выводам следствия, оба фигуранта находились на территории Польши на законных основаниях.
"Гражданин Беларуси, сначала учась в одном из белостокских вузов, а затем устроившись на работу по организации парашютной подготовки, наладил контакты, в том числе социальные, которые использовал в своей деятельности в пользу российской военной разведки. Второй обвиняемый, осуществлял деятельность в интересах российской разведки , под видом проведения культурных мероприятий и туризма", – рассказали в прокуратуре.
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