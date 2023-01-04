В Польше будут судить россиянина и белоруса за шпионаж в пользу ГРУ

Об этом сообщает Polska Agencja Prasowa со ссылкой на заявление пресс-секретаря Окружной прокуратуры Варшавы Александры Скшиняж.

По ее словам, материалы Службы военной контрразведки следствия указывают, что два гражданина РФ и Беларуси работали для российской военной разведки (ГРУ). Их задачами было распознавать военные объекты, имеющие критическое значение для обороны Польши, а также собирать информацию о боеспособности, моральном состоянии и функционировании подразделений страны.

Прокуратура установила, что шпионская деятельность обвиняемых была сосредоточена на воинских частях, расположенных в северо-восточной части Польши.

Обвинительный акт был передан в Белостокский региональный суд отделом военных дел Варшавской воеводской прокуратуры 30 декабря 2022 года. В нем прокурор обвинил гражданина России и гражданина Беларуси в ведении шпионской деятельности в пользу российской военной разведки с 2017 по апрель 2022 года.

При этом, по выводам следствия, оба фигуранта находились на территории Польши на законных основаниях.

"Гражданин Беларуси, сначала учась в одном из белостокских вузов, а затем устроившись на работу по организации парашютной подготовки, наладил контакты, в том числе социальные, которые использовал в своей деятельности в пользу российской военной разведки. Второй обвиняемый, осуществлял деятельность в интересах российской разведки , под видом проведения культурных мероприятий и туризма", – рассказали в прокуратуре.

26 августа стало известно, что российские спецслужбы шпионили в Германии за тем, как украинские военные учатся владеть западными системами вооружений.

30 октября Служба военной контрразведки (MAD) Германии предупредила об активности иностранных разведок на территории страны. В частности, речь идет о российских и китайских шпионах . В Германии были неоднократно зафиксированы попытки слежения за объектами, принадлежащими вооруженным силам ФРГ. В частности над местами дислокации частей и подразделений бундесвера, а также учебных центров, где проходила подготовка украинских военнослужащих, были зафиксированы дроны.

23 декабря стало известно, что федеральная прокуратура Германии арестовала сотрудника Федеральной разведывательной службы страны по подозрению в государственной измене.

28 декабря СМИ сообщили, что в немецкой разведке разоблачили предполагаемого российского шпиона . По своей должности у него был доступ к большому количеству документов с высокой степенью секретности.