В Польше будут расследовать мошенничество с импортом украинского зерна
В Польше формируют следственную группу по расследованию мошенничества, связанного с импортом украинского зерна. Его продавали по заниженным ценам
Об этом на пресс-брифинге 13 апреля сказал генпрокурор Польши Збигнев Зиобро.
Расследование будут проводить полиция, прокуратура, налоговая и таможенная службы.
Збигнев Зиобро подчеркнул, что выявленные факты мошенничества подвергают угрозе польский суверенитет и польскую безопасность в сфере продовольствия.
По его словам, в феврале было зафиксировано попадание в Польшу технического зерна из Украины, которое было ошибочно представлено как зерно другой категории и стоимости. Прокуратура открыла по данному факту производства.
"Такие производства уже ведутся, но я решил, что нужно назначить большую следственную группу, которая сотрудничала бы с другими службами: таможней, налоговой и полицией. Поэтому это будет большая команда. Мы также хотим сотрудничать в рамках этой команды с ветеринарно-санитарной службой" , – сказал генпрокурор.
- 2 февраля польские фермеры блокировали пункты пропуска на границе с Украиной. Это было связано с тем, что польские аграрии возмущены, что из-за неконтролируемого притока украинского зерна в Польшу обвалились цены на их продукцию. Местные фермеры утверждают, что украинское зерно должно транспортироваться по территории Польши только в порты, однако оно попадает на польский рынок.
- 16 и 17 февраля польские аграрии возобновили протесты на границе с Украиной.
- 7 апреля стало известно, что Украина согласилась прекратить экспорт зерна в Польшу.
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