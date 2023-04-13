В Польше будут расследовать мошенничество с импортом украинского зерна

Об этом на пресс-брифинге 13 апреля сказал генпрокурор Польши Збигнев Зиобро.

Расследование будут проводить полиция, прокуратура, налоговая и таможенная службы.

Збигнев Зиобро подчеркнул, что выявленные факты мошенничества подвергают угрозе польский суверенитет и польскую безопасность в сфере продовольствия.

По его словам, в феврале было зафиксировано попадание в Польшу технического зерна из Украины, которое было ошибочно представлено как зерно другой категории и стоимости. Прокуратура открыла по данному факту производства.

"Такие производства уже ведутся, но я решил, что нужно назначить большую следственную группу, которая сотрудничала бы с другими службами: таможней, налоговой и полицией. Поэтому это будет большая команда. Мы также хотим сотрудничать в рамках этой команды с ветеринарно-санитарной службой" , – сказал генпрокурор.