В Польше будут прививать детей из Украины. ЮНИСЕФ предоставила 50 тысяч вакцин от полиомиелита
В Польше уже давно не фиксируют случаи этого тяжелого заболевания. Однако из-за наплыва беженцев решили перестраховаться
Об этом сообщает Dziennik.pl со ссылкой на министерство здоровья Польши.
В ведомстве отмечают, что будут проводить информационную кампанию среди вынужденных переселенцев из Украины, чтобы дети и подростки до 18-19 года жизни получили все необходимые прививки, поскольку среди прибывающих в эту страну украинцев много невакцинированных.
Также на фоне кризиса беженцев ЮНИСЕФ поставила в Польшу вакцину от гепатита А, однако количество этих препаратов не уточняется.
- Ранее в польском МЗ информировали , что украинские беженцы в Польше не хотят вакцинироваться от COVID-19. Так же не проявляют желания получать прививки от других болезней.
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