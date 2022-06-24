В Польше будут прививать детей из Украины. ЮНИСЕФ предоставила 50 тысяч вакцин от полиомиелита

Об этом сообщает Dziennik.pl со ссылкой на министерство здоровья Польши.

В ведомстве отмечают, что будут проводить информационную кампанию среди вынужденных переселенцев из Украины, чтобы дети и подростки до 18-19 года жизни получили все необходимые прививки, поскольку среди прибывающих в эту страну украинцев много невакцинированных.

Также на фоне кризиса беженцев ЮНИСЕФ поставила в Польшу вакцину от гепатита А, однако количество этих препаратов не уточняется.