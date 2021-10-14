В Польше автобус с украинцами столкнулся с грузовиком, пять человек госпитализированы
В четверг, 14 октября, в Польше произошло ДТП с участием микроавтобуса с украинцами и грузовика
Об этом сообщает РБК-Украина .
По имеющимся данным, авария произошла около 6:15 на автостраде А4 недалеко от города Немодлин на юго-западе Польши
Автобус с украинцами врезался в грузовой автомобиль, который двигался в попутном направлении.
В автобусе находились 8 человек, все - граждане Украины. В результате столкновения пять человек получили травмы, их госпитализировали.
В результате аварии правую полосу трассы в направлении Вроцлава перекрыли, транспорт движется только по левой полосе.
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