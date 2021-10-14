В Польше автобус с украинцами столкнулся с грузовиком, пять человек госпитализированы

Об этом сообщает РБК-Украина .



По имеющимся данным, авария произошла около 6:15 на автостраде А4 недалеко от города Немодлин на юго-западе Польши



Автобус с украинцами врезался в грузовой автомобиль, который двигался в попутном направлении.



В автобусе находились 8 человек, все - граждане Украины. В результате столкновения пять человек получили травмы, их госпитализировали.



В результате аварии правую полосу трассы в направлении Вроцлава перекрыли, транспорт движется только по левой полосе.



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