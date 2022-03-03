В Польше автобус с украинскими беженцами попал в ДТП, есть пострадавшие
В Люблинском воеводстве Польши произошло ДТП с автобусом, который перевозил беженцев из Украины. В результате ДТП пять человек получили травмы и были доставлены в больницу для обследования
Об этом сообщает польская полиция, передает Еспресо.TV.
Инцидент произошел сегодня утром на национальной дороге No17 в селе Колония Седлища Свидницкого района.
Автобус с украинскими пассажирами, следовавший из Гребенного в направлении Варшавы, съехал с дороги в кювет и перевернулся. Всего в автобусе находились 73 человека.
Пять человек после ДТП доставлены в больницу для обследования.
Выясняются обстоятельства аварии. Для перевозки пассажиров уже был организован другой автобус.
Фото: Policja Lubelska
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Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину за границу уехало около 660 тысяч украинских беженцев.
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Инцидент произошел утром 3 марта на национальной дороге №17 в селе Колония Сидлища Свидницкого района. Автобус с украинскими пассажирами, следовавший из Гребенного в направлении Варшавы, съехал с дороги в кювет и опрокинулся. В момент аварии в автобусе находились 73 пассажира.
Все шесть человек находятся в больнице. Их жизни ничего не угрожает.
Пока известно, что 47-летний водитель автобуса был трезв.
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