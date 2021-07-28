В Польше автобус с детьми столкнулся с грузовиком, 12 пострадавших

Об этом сообщает RMF24 .

ДТП произошло в селе Неджев Второй, в Лодзинском воеводстве. Дети возвращались домой из лагеря.

Отмечается, что автобус въехал в заднюю часть полуприцепа тягача. Травмы детей не слишком серьезные. Школьников осмотрели медики.

Также известно, что на место происшествия прибыли 6 пожарных команд. В конце концов за школьниками приехал другой автобус, который доставил их в ближайшую школу.