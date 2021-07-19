В Польше 47% выявленных случаев коронавируса приходится на дельта-штамм, - МЗ
В последнее время в Польше на дельта-штамм приходится 47% всех выявленных случаев COVID-19
Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска, сообщает Укринформ со ссылкой на Польское радио.
"Новейшие данные свидетельствуют о 185 случаях варианта Delta в Польше... В настоящее время это 47% всех новых случаев, то есть количество заражений растет", - заявил Краска, напомнив, что в середине июня уровень был 8%.
Он предположил, что через несколько недель количество инфицированных возрастет.
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