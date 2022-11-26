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В Пологах враг держит пленных воинов ВСУ, а в Джанкое и в ОРДО тренирует мобилизованных, - Генштаб

26 ноября, 2022 суббота
20:43
война с Россией

Россияне удерживают взятых в плен украинцев в городе Пологи, что на временно оккупированной территории Запорожья, а на Донетчине и в Крыму оккупанты тренируют мобилизованных

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.

Известно, что в Пологах на временно оккупированной территории Запорожья враг держит пленных военнослужащих ВСУ и гражданских граждан. Последние обвиняются в сотрудничестве с украинскими силовиками.

Также Генштаб отчитывается о проведении оккупантами подготовки вновь прибывших мобилизованных военных РФ:

"В населенном пункте Новопетриковка Великоновоселковского района Донецкой области зафиксировано проведение с мобилизованными оккупантами тактических учений и выполнение упражнений со стрелковым оружием", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что в Старомлиновке все жилые дома местных жителей были заселены вновь прибывшими захватчиками. А в Джанкое во временно оккупированном Крыму россияне развернули полигон для стрельб на территории Калиновского регионального ландшафтного парка.

  • Напомним, Центр национального сопротивления сообщал, что под видом "медицинской помощи" враг хочет депортировать в Россию более 10 тысяч детей с временно оккупированных территорий.
  • 26 ноября из российского плена вернули 9 воинов, в том числе защитники Мариуполя, ЧАЭС и Змеиного.

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Крым
военные силы Украины
Донетчина
оккупированные территории
Запорожская область
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