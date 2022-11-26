В Пологах враг держит пленных воинов ВСУ, а в Джанкое и в ОРДО тренирует мобилизованных, - Генштаб
Россияне удерживают взятых в плен украинцев в городе Пологи, что на временно оккупированной территории Запорожья, а на Донетчине и в Крыму оккупанты тренируют мобилизованных
Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.
Известно, что в Пологах на временно оккупированной территории Запорожья враг держит пленных военнослужащих ВСУ и гражданских граждан. Последние обвиняются в сотрудничестве с украинскими силовиками.
Также Генштаб отчитывается о проведении оккупантами подготовки вновь прибывших мобилизованных военных РФ:
"В населенном пункте Новопетриковка Великоновоселковского района Донецкой области зафиксировано проведение с мобилизованными оккупантами тактических учений и выполнение упражнений со стрелковым оружием", - пишет пресс-служба.
Сообщается, что в Старомлиновке все жилые дома местных жителей были заселены вновь прибывшими захватчиками. А в Джанкое во временно оккупированном Крыму россияне развернули полигон для стрельб на территории Калиновского регионального ландшафтного парка.
- Напомним, Центр национального сопротивления сообщал, что под видом "медицинской помощи" враг хочет депортировать в Россию более 10 тысяч детей с временно оккупированных территорий.
- 26 ноября из российского плена вернули 9 воинов, в том числе защитники Мариуполя, ЧАЭС и Змеиного.
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