Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.

Известно, что в Пологах на временно оккупированной территории Запорожья враг держит пленных военнослужащих ВСУ и гражданских граждан. Последние обвиняются в сотрудничестве с украинскими силовиками.

Также Генштаб отчитывается о проведении оккупантами подготовки вновь прибывших мобилизованных военных РФ:

"В населенном пункте Новопетриковка Великоновоселковского района Донецкой области зафиксировано проведение с мобилизованными оккупантами тактических учений и выполнение упражнений со стрелковым оружием", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что в Старомлиновке все жилые дома местных жителей были заселены вновь прибывшими захватчиками. А в Джанкое во временно оккупированном Крыму россияне развернули полигон для стрельб на территории Калиновского регионального ландшафтного парка.

Напомним, Центр национального сопротивления сообщал, что под видом "медицинской помощи" враг хочет депортировать в Россию более 10 тысяч детей с временно оккупированных территорий.

26 ноября из российского плена вернули 9 воинов, в том числе защитники Мариуполя, ЧАЭС и Змеиного.

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