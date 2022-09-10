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Главная война с Россией В Пологах партизаны уничтожили дом, в котором жили российские военные, - депутат Запорожского райсовета Сысоева
Эксклюзив

В Пологах партизаны уничтожили дом, в котором жили российские военные, - депутат Запорожского райсовета Сысоева

10 сентября, 2022 суббота
15:47
война с Россией

Алиса Сысоева, журналистка и депутат Запорожского районного совета, сообщила, что 10 сентября в городе ликвидирована военная база российских военных, которые по происхождению были осетинами

Об этом она рассказала в эфире Еспресо.

"У нас мощное партизанское движение и сегодня, 10 сентября, в городе Пологи Запорожской области партизаны уничтожили дом, где расположились осетины. Это место называют военной базой, ведь там проживали российские военные. Информация уже официально получила подтверждение от ВСУ, хотя раньше было только видео этой партизанской операции", - сообщила депутат райсовета.

Алиса Сысоева отметила, что партизанское движение на Запорожье процветает, что не может не влиять на настроения коллаборантов и предателей.

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Украина
оккупированные территории
Запорожская область
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