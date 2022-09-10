Об этом она рассказала в эфире Еспресо.



"У нас мощное партизанское движение и сегодня, 10 сентября, в городе Пологи Запорожской области партизаны уничтожили дом, где расположились осетины. Это место называют военной базой, ведь там проживали российские военные. Информация уже официально получила подтверждение от ВСУ, хотя раньше было только видео этой партизанской операции", - сообщила депутат райсовета.



Алиса Сысоева отметила, что партизанское движение на Запорожье процветает, что не может не влиять на настроения коллаборантов и предателей.

8 сентября во временно оккупированном Мелитополе партизаны обратились в видео к коллаборантам с призывом сдаваться

Также в оккупированном Мелитополе взорвали штаб "Единой России"

В этот же день в Мелитополе партизаны взорвали дом коллаборанта и псевдоруководителя КП "Водоканал" Юрия Онищука

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