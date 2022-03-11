В Пологах оккупанты вывезли в неизвестном направлении двух искалеченных в результате обстрела детей, – Запорожская ОВА
В Пологах 10 марта российские военные обстреляли жилые дома. Двоим детям оторвало ноги, их забрали оккупанты и вывезли в неизвестном направлении
Об этом сообщили в Запорожской ОВА.
"В четверг, 10 марта, из осады вышли военнослужащие ТрО, которые рассказали о ситуации в населенном пункте Пологи и страшной истории. По их словам, в результате обстрела жилых домов этого населенного пункта было очень много пострадавших среди мирного населения. Среди них - девочка 8 лет (дочь одного из фермеров), которой оторвало ногу", – говорится в сообщении.
Отмечают, что ребенка увидели приехавшие оккупанты, чтобы оказать медицинскую помощь своим трем раненым солдатам. Они забрали девочку, а когда уже собирались ехать, увидели еще и мальчика, у которого тоже была оторвана нога.
"Они и его забрали и вывезли этих юных местных жителей в неизвестном направлении", - добавляют в Запорожской ОВА.
Областные власти добавляют, что рассказывают об этих страшных событиях для того, чтобы предупредить фейковые новости со стороны российских СМИ. В ОВА также говорят, что в оккупированных городах по словам очевидцев, солдаты-оккупанты разрушают дома местных жителей, забирают мобильные телефоны и устраивают разного характера проверки, нарушая нормы Международного гуманитарного права.
- Напомним, по состоянию на 11:00 10 марта 2022 года с начала активного вторжения России в Украине погиб 71 ребенок и получили ранения более 100 детей.
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