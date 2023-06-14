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В Пологах оккупанты переодеваются в гражданское и бросают блокпосты, в городе стало меньше военной техники, - мэр

14 июня, 2023 среда
22:24
Война с Россией

Российских военных и их техники во временно оккупированных Пологах Запорожской области стало значительно меньше

Об этом "Радио Свобода" сообщил городской голова Юрий Коноваленко.

"На территории их поубавилось, поубавилось и техники. Они оставили буквально несколько блокпостов, которые сегодня стоят пусты, нет никого на них. Большинство из оставшихся, как сообщают наши жители, переодеваются в гражданскую одежду и ездят по городу на велосипедах, скутерах. , то есть меньше пытаются двигаться по технике", – заявил Коноваленко.

По словам мэра Полог, представители оккупационных властей никуда не эвакуируются, хотя имеют соответствующее "распоряжение".

"Мы знаем, что территории оккупированные, так называемые администрации, получили "распоряжение" на эвакуацию. Но на сегодня пока мы не видим подтверждения, что пришедшие работать в те администрации выезжают. То есть всех их видим, знаем, что остаются в городе", – рассказал Пологовский городской голова Юрий Коноваленко.

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оккупированные территории
Запорожская область
Военные новости
деоккупация Украины
Контрнаступление ЗСУ
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