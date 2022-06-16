В Пологах на Запорожье горит химзавод
Во временно оккупированном городе Пологи, что в Запорожской области, 16 июня возник масштабный пожар на химическом заводе
Об этом сообщает Запорожская ОВА.
"Сегодня вечером произошел пожар на химическом заводе "Коагулянт" в городе Пологи Запорожской области, — говорится в сообщении. - На месте происшествия работают соответствующие службы, пожарные локализуют возгорание складских помещений площадью 600 кв. м. Данные по пострадавшим уточняются". По информации спасательных служб, опасности для жителей области нет".
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