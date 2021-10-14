У полностью вакцинированного президента Латвии обнаружили COVID-19

Об этом сообщает РБК-Украина.



Вечером 13 октября после рабочего визита в Швецию Левитс сделал экспресс-тест на COVID-19 и получил положительный результат



Встречу Эгилса Левитса с Аларом Карисом перенесли, вместо президента Латвии с эстонским лидером встретится спикер Сейма Инара Мурниеце.



Эгилс Левитс полностью вакцинирован от коронавируса - вторую дозу вакцины от COVID-19 он получил 30 апреля.



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