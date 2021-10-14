У полностью вакцинированного президента Латвии обнаружили COVID-19
У президента Латвии Эгилса Левитса накануне встречи с новым президентом Эстонии Аларом Карисом обнаружили коронавирус
Об этом сообщает РБК-Украина.
Вечером 13 октября после рабочего визита в Швецию Левитс сделал экспресс-тест на COVID-19 и получил положительный результат
Встречу Эгилса Левитса с Аларом Карисом перенесли, вместо президента Латвии с эстонским лидером встретится спикер Сейма Инара Мурниеце.
Эгилс Левитс полностью вакцинирован от коронавируса - вторую дозу вакцины от COVID-19 он получил 30 апреля.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.25
Покупка 26.25Продажа 26.51
-
EUR
Покупка 30.22Продажа 30.64
- Актуальное
- Важное