В полку Калиновского предложили создать белорусский батальон в составе Литовско-польско-украинской бригады

Об этом сообщает REFORM.by со ссылкой на дискуссию в неприбыльной организации - Совет внешней политики "Украинская призма".

"Хотел бы обратить внимание на развертывание полноценной воинской части в составе Литовско-польско-украинской бригады. Собственно, эта бригада создавалась, в том числе с такой информационной целью. Имеется в виду концепция Балто-Черноморского региона. И не хватает белорусской составляющей", - рассказал Кабанчук.

Он подчеркнул, что некоторые белорусы в Украине принимают участие в боевых действиях в составе различных формирований, а чтобы усилить военную составляющую можно было бы, создав легальное подразделение за пределами Беларуси.

"Больше всего их в Калиновский полк. Отдельно полк Калиновского не существует. Такой юридической единицы в Украине нет. И эта бригада, если бы, например, батальон был развернут в Украине, фактически дала бы возможность формально институционализировать белорусских добровольцев. Это позволило бы повысить качество рекрутинга, качество документального обеспечения, увеличить информационную составляющую Беларуси, которой сейчас не хватает", - объяснил заместитель командующего ПАК.

Кабанчук говорит, что есть большое количество белорусов, которые готовы служить в белорусском подразделении при условии легального статуса в ЕС. Поэтому он предлагает разместить батальон в Польше.

"У нас есть большинство белорусских патриотов, которые хотят присоединиться к этой военной составляющей, но по тем или иным причинам – это, в первую очередь, финансово и документально – они не могут попасть на территорию Украины, но готовы служить на территории Европейского Союза. А один батальон можно было бы развернуть в Польше, где сосредоточена крупнейшая белорусская диаспора. С условием, что этот батальон будет выполнять военно-полицейские функции. Например, он мог бы использоваться для охраны польской границы", – резюмирует Кабанчук и добавляет, что само по себе размещение еще одного батальона на территории Евросоюза дало бы белорусских новобранцев, составлявших костяк бригады Острожского.

Справочно. Литовско-польско-украинская бригада имени Великого гетмана Константина Острожского является отдельной бригадой трехполкового состава стран Люблинского треугольника, предназначенной для участия в международных миротворческих и гуманитарных операциях (включая операции, проводимые под эгидой ООН, ЕС и НАТО). Создание бригады является частью плана поддержки Украины, принятого после саммита НАТО в Ньюпорте.