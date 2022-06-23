В полиции рассказали подробности задержания мужчины, который в Днепре бросил гранату из окна
Во время полицейской спецоперации мужчина, причастный к взрыву гранаты, задержан в собственной квартире
Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.
22 июня около 19.30 в полицию поступило сообщение о взрыве возле одного из домов по улице Запорожское Шоссе в Шевченковском районе. В результате взрыва 11-летний мальчик получил телесные повреждения. Ребенок госпитализирован в больницу, — говорится в сообщении.
В полиции говорят, что во время спецоперации мужчина, причастный к взрыву, гранаты задержан в собственной квартире.
"Задержанным оказался 54-летний местный житель. Как выяснили правоохранители, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бросил предмет похожий на гранату из окна квартиры на седьмом этаже дома. По месту жительства преступника правоохранители обнаружили еще две гранаты и патроны, сейчас обыск продолжается. В настоящее время мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", — говорится в сообщении.
- 22 июня в Днепре мужчина бросил гранату в людей. Ранен мальчик.
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