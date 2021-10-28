В полиции рассказали подробности об убийстве активиста "Правого сектора" в Сумах

Об этом сообщает сайт Нацполиции в Сумской области .



Сообщение о стрельбе и убийстве на ул. Заливной поступило правоохранителям около 21:00.



"По указанному адресу обнаружено тело мужчины. Им оказался 29-летний сумчанин. Предварительно он умер в результате полученного огнестрельного ранения", - сообщили в Нацполиции.



Правоохранители проводят мероприятия по установлению и задержанию убийцы.

Напомним, ранее руководитель областной организации "Правого сектора" Сергей Супрун сообщил об убийстве в Сумах активиста организации Александра Иванины.