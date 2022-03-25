Пятеро полицейских в Луганской области перешли на сторону оккупанта
В полиции рассказали, как распознать мародеров и диверсантов
В Украине активизировались мошенники, которые якобы укрепляют окна жилых домов, однако одни вредят непосредственно гражданским, другие – ВСУ. В полиции рассказали, как распознать мародеров и диверсантов
Об этом сообщает первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.
Мародеры распространяют в соцсетях предложения "бесплатно затянуть разрушенные окна"; расспрашивают об уровне повреждений, количестве квартир, из которых эвакуировались жильцы, их финансовое состояние; пытаются узнать точный адрес и время отсутствия владельцев дома.
Диверсанты предлагают бесплатно заменить разрушенные окна; расспрашивают о том, куда попал снаряд или обломки; пытаются узнать, какие объекты располагаются рядом и другие детали о доме и улице; интересуются, где находятся блокпосты рядом (под прикрытием "чтобы можно было проехать к вам").
Белошицкий призвал граждан не рассказывать незнакомцам, где расположены их квартиры и другие обстоятельства, связанные с последствиями обстрелов, поскольку это чревато для жизни или помогает врагу корректировать огонь.
Мародеры распространяют в соцсетях предложения "бесплатно затянуть разрушенные окна"; расспрашивают об уровне повреждений, количестве квартир, из которых эвакуировались жильцы, их финансовое состояние; пытаются узнать точный адрес и время отсутствия владельцев дома.
Диверсанты предлагают бесплатно заменить разрушенные окна; расспрашивают о том, куда попал снаряд или обломки; пытаются узнать, какие объекты располагаются рядом и другие детали о доме и улице; интересуются, где находятся блокпосты рядом (под прикрытием "чтобы можно было проехать к вам").
Белошицкий призвал граждан не рассказывать незнакомцам, где расположены их квартиры и другие обстоятельства, связанные с последствиями обстрелов, поскольку это чревато для жизни или помогает врагу корректировать огонь.
- Напомним, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины не исключает, что российские диверсионные группы могут проникнуть в Киев под видом эвакуированных жителей оккупированных населенных пунктов.
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