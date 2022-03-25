В полиции рассказали, как распознать мародеров и диверсантов

Об этом сообщает первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

Мародеры распространяют в соцсетях предложения "бесплатно затянуть разрушенные окна"; расспрашивают об уровне повреждений, количестве квартир, из которых эвакуировались жильцы, их финансовое состояние; пытаются узнать точный адрес и время отсутствия владельцев дома.



Диверсанты предлагают бесплатно заменить разрушенные окна; расспрашивают о том, куда попал снаряд или обломки; пытаются узнать, какие объекты располагаются рядом и другие детали о доме и улице; интересуются, где находятся блокпосты рядом (под прикрытием "чтобы можно было проехать к вам").

Белошицкий призвал граждан не рассказывать незнакомцам, где расположены их квартиры и другие обстоятельства, связанные с последствиями обстрелов, поскольку это чревато для жизни или помогает врагу корректировать огонь.