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В полиции рассказали, как распознать мародеров и диверсантов

25 мартa, 2022 пятница
14:47
война с Россией

В Украине активизировались мошенники, которые якобы укрепляют окна жилых домов, однако одни вредят непосредственно гражданским, другие – ВСУ. В полиции рассказали, как распознать мародеров и диверсантов

Об этом сообщает первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

Мародеры распространяют в соцсетях предложения "бесплатно затянуть разрушенные окна"; расспрашивают об уровне повреждений, количестве квартир, из которых эвакуировались жильцы, их финансовое состояние; пытаются узнать точный адрес и время отсутствия владельцев дома.

Диверсанты предлагают бесплатно заменить разрушенные окна; расспрашивают о том, куда попал снаряд или обломки; пытаются узнать, какие объекты располагаются рядом и другие детали о доме и улице; интересуются, где находятся блокпосты рядом (под прикрытием "чтобы можно было проехать к вам").

Белошицкий призвал граждан не рассказывать незнакомцам, где расположены их квартиры и другие обстоятельства, связанные с последствиями обстрелов, поскольку это чревато для жизни или помогает врагу корректировать огонь.
  • Напомним, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины не исключает, что российские диверсионные группы могут проникнуть в Киев под видом эвакуированных жителей оккупированных населенных пунктов.
диверсанты
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