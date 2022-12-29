В полиции рассказали, будут ли наказывать нарушителей комендантского часа в новогоднюю ночь
Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко ответил, что ждет нарушителей комендантского часа в Новый год
Об этом информируют на сайте Национальной полиции Украины.
В Украине каждый регион самостоятельно установил период комендантского часа. Если в это время человека остановят полицейские:
"Важно иметь с собой всегда документы. Если их не будет, то для установления личности гражданина могут доставить в подразделение полиции. Хотелось бы там оказаться в новогоднюю ночь? Не думаю", – говорит Игорь Клименко.
Глава Нацполиции пояснил, что правоохранители будут проверять документы, при "обоснованной необходимости" могут провести поверхностный досмотр украинца или авто. Если окажется, что лицо подозревается в незаконной деятельности, его могут задержать.
"Если упростить, то если вы законопослушный гражданин/гражданка с документами и решили прогуляться в комендантский час, то вас могут проверить и отпустить с предупреждением. Если же нет документов или есть обоснованные сомнения в ваших намерениях, то есть риск новогоднюю ночь провести в подразделении полиции ", – добавил Клименко.
26 декабря стало известно, что комендантский час в Украине в новогоднюю ночь не будет отменен, продолжается запрет на салюты и петарды. И в ночь 31 декабря – 1 января правоохранители будут проверять и задерживать нарушителей.
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