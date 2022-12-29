В полиции рассказали, будут ли наказывать нарушителей комендантского часа в новогоднюю ночь

Об этом информируют на сайте Национальной полиции Украины.

В Украине каждый регион самостоятельно установил период комендантского часа. Если в это время человека остановят полицейские:

"Важно иметь с собой всегда документы. Если их не будет, то для установления личности гражданина могут доставить в подразделение полиции. Хотелось бы там оказаться в новогоднюю ночь? Не думаю", – говорит Игорь Клименко.

Глава Нацполиции пояснил, что правоохранители будут проверять документы, при "обоснованной необходимости" могут провести поверхностный досмотр украинца или авто. Если окажется, что лицо подозревается в незаконной деятельности, его могут задержать.

"Если упростить, то если вы законопослушный гражданин/гражданка с документами и решили прогуляться в комендантский час, то вас могут проверить и отпустить с предупреждением. Если же нет документов или есть обоснованные сомнения в ваших намерениях, то есть риск новогоднюю ночь провести в подразделении полиции ", – добавил Клименко.